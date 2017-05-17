Контрактника осудили за «побег» из военной части в Екатеринославке

Фото: РИА Новости / Леся Полякова

В Бурятии суд вынес приговор военнослужащему по контракту, который без уважительных причин не вернулся в расположение военной части в селе Екатеринославка Приамурья, где проходил службу. Мужчину приговорили к колонии-поселению.

Как сообщает ИА «Байкал-Daily», контрактника признали виновным в неявке в срок на службу продолжительностью свыше одного месяца (часть 4 статьи 337 УК РФ). Он 29 августа 2016 года не прибыл в расположение военной части № 21720 Екатеринославки, поскольку решил «временно отдохнуть от прохождения военной службы». Вместо этого он отправился домой, в Улан-Удэ. Только 9 февраля 2017 года рядовой явился в военный следственный отдел по гарнизону Сосновый Бор и заявил о себе.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Александр Авдеев