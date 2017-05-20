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Благовещенцев лишили чартера на Санья

Благовещенцев лишили чартера на Санья
Фото: sapsan.tutu.ru

С июля из Благовещенска нельзя будет улететь чартерным рейсом на китайский остров Санья, поскольку его отменили. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в одном из амурских туристических агентств.

Там отметили, что соответствующую информацию они получили от туроператора, который должен был выполнять чартерную программу. Причиной называют отсутствие у туроператора технической возможности летать из Благовещенска, то есть, попросту, для этих целей не хватает самолетов.

Представитель турагентства пояснил, что теперь добираться на Санья из Благовещенска придется через Хабаровск или Владивосток – соответствующая полетная программа на лето и осень продолжает действовать.

Представитель туроператора подтвердил ИА «Амур.инфо», что чартерных рейсов из Благовещенска на Санья в ближайшее время не будет. «Программа отложена в связи с нехваткой воздушных судов. Она обязательно будет реализована, о дате старта будет известно позже», – сообщили в компании.

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#отдых #транспорт

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    14 минут назад

    Вьетнам-то аборигены раскупают не торопясь, а Санью и подавно. Не заслужили туземцы еще одного направления на лето.

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