Президент пообещал разобраться с проволочками в оформлении дальневосточных гектаров

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Житель Владивостока пожаловался президенту страны Владимиру Путину на то, что никак не может оформить дальневосточный гектар. Вопрос прозвучал во время прямой линии с президентом.

«Уважаемый Владимир Владимирович, что творится с дальневосточным гектаром? Кроме как издевательством это не назовешь. Регистрация на сайте постоянно зависает. Я сдал договор еще в феврале и до сих пор не получил его на руки», – прозвучал вопрос из Владивостока.

Владимир Путин отметил, что в среднем получение земельного участка на Дальнем Востоке занимает немногим более двух месяцев. Основной проблемой президент назвал отсутствие кадастра и большое количество ведомственной земли.

«Программа идет неплохо. Сложнее всего, кстати, в Приморье. В феврале мы приняли решение дать возможность всем гражданам РФ получить этот дальневосточный гектар. Заявок много, система дает сбои. Но около трети из заявок удовлетворены», – объяснил президент страны.

Владимир Путин пообещал обратившемуся помочь получением дальневосточного гектара и пожелал удачи.

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#российская власть

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Нино Кохреидзе