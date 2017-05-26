Более полутонны рыбы без документов нашли на рынке ВДНХ в Благовещенске

Фото: hombiz.ru

На рынке ВДНХ в Благовещенске («Амурский крестьянский центр») специалисты Россельхознадзора обнаружили в ходе проверки более полутонны морской рыбы без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Забайкальскому краю и Амурской области.

Продукция, о которой идет речь, как хранилась на территории рынка, так и продавалась. В отношении предпринимателей, допустивших нарушения, было возбуждено административное производство.

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#происшествия #торговля

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Александр Авдеев