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Более полутонны рыбы без документов нашли на рынке ВДНХ в Благовещенске

Более полутонны рыбы без документов нашли на рынке ВДНХ в Благовещенске
Фото: hombiz.ru

На рынке ВДНХ в Благовещенске («Амурский крестьянский центр») специалисты Россельхознадзора обнаружили в ходе проверки более полутонны морской рыбы без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Забайкальскому краю и Амурской области.

Продукция, о которой идет речь, как хранилась на территории рынка, так и продавалась. В отношении предпринимателей, допустивших нарушения, было возбуждено административное производство.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    щас точно уничтожат

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Даешь каждой селёдке по паспорту!!!

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