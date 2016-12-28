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сегодня, 18:17 7

Владимир Путин: мы преодолели рецессию в экономике

Владимир Путин: мы преодолели рецессию в экономике
Фото: youtube.com

Ежегодная прямая линия с президентом РФ стартовала. В этом году на прямую линию с президентом поступило около 2 миллионов обращений. Первым прозвучал самый ожидаемый вопрос: вышла ли страна из кризиса.

«В начале по сути с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис. Очень хочется ответить положительно, но при этом всегда думаешь, вдруг что-то случится. Но мы должны основываться на объективных данных. Они говорят о том, что рецессия в РФ преодолена», – заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что в последнее время наблюдается рост уровня жизни и промышленного производства. А инфляция достигла рекордных показателей в 4,1 процента.

За чертой бедности на сегодня проживают 13 процентов населения. Самые высокие показатели по уровню бедности отмечали в 90-е годы. К 2012 году бедных было уже 10,7 %.

В годы кризиса планка падения была достаточно серьезная, отметил Владимир Путин.

Просмотров всего: 155

#российская власть

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    извините ВВП, Вы как вседа ощиблись

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    ВВП можеть просто воровать не будем?ПОЖАЛУСА!!

  • Алекс К

    Алекс К
    38 минут назад

    ты че против России? да ты либерал!)

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    37 минут назад

    Нормально! Его внуки уже в школу пошли. Страна в экстазе!

    Остальное - всё мелочевка!

  • ay

    ay
    33 минуты назад

    Ну да, ну да. Мы её преодолели - вышли из вялотекущего экономического спада и сорвались в динамичный экномический штопор. То-то я смотрю зарплаты простому люду всё режут и режут. На офисах и магазинах мелких контор пропадают вывески и/или рольставни уже не поднимаются и покрываются пылью. Жыть стало лучше, жыть стало веселей.

  • ay

    ay
    28 минут назад

    И даже "правдоруб" Сулим - бывший патриот, бывший офицер, списанный изз армии по здоровью, разоблачитель коррупционных скандалов и лично посетивший инаугурацию 2012 года, после нескольких лет работы в приютивших его "уральских авиалиниях" и сделавших его капитаном, утёк в Кетай - там зарплата в разы больше.

  • oenesterov

    oenesterov
    7 минут назад

    ay

    И даже "правдоруб" Сулим - бывший патриот, бывший офицер, списанный изз армии по здоровью, разоблачитель коррупционных скандалов и лично посетивший инаугурацию 2012 года, после нескольких лет работы в приютивших его "уральских авиалиниях" и сделавших его капитаном, утёк в Кетай - там зарплата в разы больше.



    из России едут работать заграницу пилотами, инженерами и программистами. Из Прибалтики и Украины сборщиками клубники, сиделками и клинерами толчков.

    да уж, страна-бензоколонка....

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