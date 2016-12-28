Владимир Путин: мы преодолели рецессию в экономике

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Ежегодная прямая линия с президентом РФ стартовала. В этом году на прямую линию с президентом поступило около 2 миллионов обращений. Первым прозвучал самый ожидаемый вопрос: вышла ли страна из кризиса.

«В начале по сути с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис. Очень хочется ответить положительно, но при этом всегда думаешь, вдруг что-то случится. Но мы должны основываться на объективных данных. Они говорят о том, что рецессия в РФ преодолена», – заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что в последнее время наблюдается рост уровня жизни и промышленного производства. А инфляция достигла рекордных показателей в 4,1 процента.

За чертой бедности на сегодня проживают 13 процентов населения. Самые высокие показатели по уровню бедности отмечали в 90-е годы. К 2012 году бедных было уже 10,7 %.

В годы кризиса планка падения была достаточно серьезная, отметил Владимир Путин.

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#российская власть

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Нино Кохреидзе