Елене Коваленко собирают средства на реабилитацию в Израиле, клиники России ее не приняли

Благовещенке Елене Коваленко нужны средства на реабилитацию в Израиле. У нее начались проблемы с почкой. После операции она пережила клиническую смерть. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Но ей снова нужно учиться ходить, говорить. Семья хочет везти Елену на реабилитацию в Израиль. Российские клиники ей отказали.

«Она говорит, отвечает на вопросы, спрашивает. Когда рассказывает что-то можно понять. Ее посадишь, она может сидеть. Но её нельзя положить на живот. потому что там стоит трахеостома», – рассказала мама Елены Коваленко Татьяна Киселева.

Когда Елену выпишут из больницы, родным пока не говорят. С женщиной занимаются логопед и невролог, специалисты по лечебной физкультуре. Самое страшное – когда Елена была на волосок от смерти – позади.

«Хочу, чтобы моя мама быстрее выздоровела. Потом, когда она выздоровеет, я буду ей помогать. Леру буду носить. Мама будет там кашу наводить, маме тоже буду помогать», – признался сын Елены Кирилл Коваленко.

Лера – это пятимесячная сестренка Кирилла. Двое детей ждут, когда мама выздоровеет.

Чтобы поставить женщину на ноги, нужен комплексный курс реабилитации. В крупных клиниках России и в некоторых заграничных семье отказали. Говорят, случай тяжелый. Принять амурчанку согласились в Израиле и Германии.

«Мне в России отказали везде. Я писала в Новосибирск, в несколько институтов. Там открылся новый институт нейрохирургии. Туда писала, они отказали. Мишкевич я писала, связывалась по электронке. Я писала в Москву, в Питер, связывалась с Кореей, с двумя большими клиниками. Они тоже отказались. В Израиле берут», – сказала Татьяна Киселева.

Месячный курс в реабилитационной клинике Тель-Авива «Реут» стоит 29 тысяч долларов – 1 700 000 рублей. Для видимого эффекта нужно пройти хотя бы два, а лучше три курса. Оплатить даже один месяц реабилитации семье не под силу. Родные готовы понести расходы на проезд и проживание матери, которая будет сопровождать дочь. В Тель-Авиве Елену уже ждут, дело за деньгами. Сбор на реабилитацию Елены открыт.

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Василий Кленин