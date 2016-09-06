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В Благовещенске у маленьких пациентов онкогематологического отделения появилась детская площадка

В Благовещенске у маленьких пациентов онкогематологического отделения появилась детская площадка

Для маленьких пациентов онкогематологического отделения детской областной больницы открыли детскую площадку. Деньги на ее покупку и установку дал благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Площадка состоит из нескольких тренажеров и песочницы. Все расположено под навесом, потому что детям с такими заболеваниями нельзя находится под открытым солнцем.

Игровую зону хотят оградить от посторонних, чтобы туда могли попасть только пациенты онкогематологического отделения. В больнице дети находятся на длительном лечении, иногда годами. До этого ребятам было негде гулять. У этих детей слабый иммунитет, и с другими пациентами больницы им лучше не пересекаться на остальных площадках, говорят специалисты.

Установить качели и песочницу предложил фонд «Добро без границ». Идею поддержал благовещенский волонтер Игорь Меметов. Вместе они нашли спонсора, который выделил 300 тысяч рублей. Неравнодушные горожане помогли установить качели и песочницу.

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#дети #жизнь #здоровье

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