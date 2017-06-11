В Свободном идут работы по проектированию городского парка

В горпарке Свободного скоро появятся новые беседки, развлекательные точки и сцена. Деньги на благоустройство выделили федеральный и областной бюджеты, частично вложился и сам город.

Город Свободный для благоустройства городского парка по проекту «Парки малых городов» в 2017 году получил субсидии на сумму 10 251 775,32 рубля, в том числе из федерального бюджета – 7 712 917 рублей, из областного бюджета – 2 303 858,32 рубля и софинансирование города составило 235 000 рублей.

В ходе общественных обсуждений на собрании граждан было решено выбрать для обустройства городской парк квартала 16а. Данный парк общей площадью 7,5 гектара расположен в центральной части города на улице Ленина. В начале июня были выбраны мероприятия, которые пройдут в парке.

По планам, в парке организуют селфи-поинт «Я люблю Свободный», большую детскую песочницу с клумбами и лавочками, уличные тренажеры, детский роллердром, воркаут-турники, цветное освещение от входа до центрального круга, беседку с мостиком для молодоженов и металлическую сцену с покрытием из долговечной террасной доски.

Сейчас проводится отбор подрядных организаций. Первый договор на поставку беседки планируется заключить 20 июня текущего года.

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#жизнь #ЖКХ #Свободный

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Анастасия Болотина