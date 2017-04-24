Благовещенские депутаты снизили налог на имущество физических лиц

Налог на имущество благовещенцев понизили на треть. Изменение в налогообложении 15 июня утвердили депутаты городской думы. С этого года налоговая ставка для физических лиц понизится с 0,3 до 0,2 %.Сделать это пришлось, во-первых, потому что в ноябре прошлого года правительство переоценило имущество области, во-вторых, из-за увеличения понижающего коэффициента и кадастровой ставки. Так имущественный налог увеличился бы в разы.

В итоге платить за 2016 год горожанам придется все-таки больше, но благодаря поправкам не намного. К примеру, за двухкомнатную квартиру вместо планируемых 1 300 налог составит 800 рублей.

«Квартира, к примеру, 52 квадратных метра. Ее кадастровая стоимость 1 миллион 400 тысяч. Примерно 30 000 за квадратный метр. При ставке 0,3 в прошлом году и понижающем коэффициенте 0,2 сумма налога составила 745 рублей в 2016 году. Когда мы применяем ставку 0,2 платится 800 рублей. Есть увеличение, но всего на 50 рублей», – рассказал председатель благовещенской городской Думы Степан Попов.

До конца года уже начисленную сумму людям обещали пересчитать. Ставки налога на коммерческую недвижимость изменения не касаются. Но и её депутаты планируют пересчитать.

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Екатерина PL