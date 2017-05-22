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Амурские и китайские спасатели посоревновались в маневрировании на лодках и гидроциклах

Амурские и китайские спасатели посоревновались в маневрировании на лодках и гидроциклах

На реке Зее в Благовещенске 15 июня прошли водно-моторные соревнования спасателей. Участникам пришлось маневрировать на моторных лодках и гидроциклах. Участие в соревнованиях приняли пять команд, в том числе команда из Китая.

Эти состязания для амурских инспекторов ГИМС юбилейные – десятые. Но впервые они стали международными. Посоревноваться прибыла команда из Хэйхэ. Без сложностей не обошлось – состязаться пришлось на чужой технике.

«Приехав, мы обнаружили, что и местность, и техника в России сильно отличаются от нашей. Поэтому вчера нас пригласили на тренировку, где мы упражнялись в управлении судами. Сложностью оказалось выполнение поворотов на скорости», – рассказал начальник Хэйхэского управления морской безопасности КНР Вэйян Цюй.

Однако в итоге именно участник китайской команды лучше всех выполнил этап скоростного маневрирования на гидроцикле. Ему вручили диплом «За несгибаемую волю к победе». Маневрировать на моторных лодках и гидроциклах оказалось нелегким заданием для многих.

Кроме этого, организаторы приготовили для участников эстафету, которая включает целый комплекс задач. В целом команды должны подтвердить умение буксировать, плавать, спасать утопающего и маневрировать на различных судах.

«Проверяются навыки практического вождения и умения управлять разными видами плавсредств. То есть это мотолодка с дистанционным управлением, с румпельным управлением, то есть с непосредственным управлением двигателем, гидроцикл», – сказал главный государственный инспектор ГИМС Амурской области Иван Воробьев.

Участие в соревнованиях приняли 20 человек. Первое место завоевала команда дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

В свою очередь, команда из Китая пригласила амурских коллег на похожие соревнования в Хэйхэ.

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#МЧС

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