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сегодня, 17:09 5

Серия циклонов несет в Амурскую область осадки

Серия циклонов несет в Амурскую область осадки
Фото: LiveInternet

В воскресенье, 18 июня, и первую половину следующей недели по Амурской области пройдет серия юго-западных циклонов. В большинстве районов это приведет к ливневым дождям и усилению ветра. Самые сильные осадки ожидаются в западных районах области, вдоль берегов Амура.

В Амурском гидрометцентре пояснили, что при прохождении циклонов значительного снижения температуры не будет. Только в понедельник, 19 июня, средняя температура снизится в среднем на 5 градусов – до +20. В остальные дни она будет держаться на обычном уровне. Ночи также останутся теплыми – плюс 13...18 градусов.

Кратковременные осадки ожидаются по области 16, 17 июня, еще до прихода циклонов.

Скорее всего, грядущие осадки распространятся и на Благовещенск, но в Амурском гидрометцентре отметили, что точный прогноз по областному центру могут дать только ближе к началу следующей недели.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    3 часа назад

    Меняем губернаторов, глав районов, поселений... Попа менять надо!!!

  • КотяRа

    КотяRа
    2 часа назад

    в воскресенье 18 число...а не 19

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Американские ученые, а не российские сделали вывод, что именно дождями заливать будет от общего потепление климата на планете. Так что это только начало кажущееся как обычные дожди

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Точный прогноз можем дать к началу следующей неделе)))

    Это всмысле когда пройдёт?

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    всмысле когда начнётся!

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