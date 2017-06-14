Серия циклонов несет в Амурскую область осадки

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В воскресенье, 18 июня, и первую половину следующей недели по Амурской области пройдет серия юго-западных циклонов. В большинстве районов это приведет к ливневым дождям и усилению ветра. Самые сильные осадки ожидаются в западных районах области, вдоль берегов Амура.

В Амурском гидрометцентре пояснили, что при прохождении циклонов значительного снижения температуры не будет. Только в понедельник, 19 июня, средняя температура снизится в среднем на 5 градусов – до +20. В остальные дни она будет держаться на обычном уровне. Ночи также останутся теплыми – плюс 13...18 градусов.

Кратковременные осадки ожидаются по области 16, 17 июня, еще до прихода циклонов.

Скорее всего, грядущие осадки распространятся и на Благовещенск, но в Амурском гидрометцентре отметили, что точный прогноз по областному центру могут дать только ближе к началу следующей недели.

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#погода #природа

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Василий Кленин