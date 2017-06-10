На Байконуре во время пожара при падении частей ракеты-носителя погиб водитель КамАЗа

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В Казахстане на Байконуре во время пожара погиб водитель КамАЗа. Возгорание произошло после падения на землю боковых блоков ракеты-носителя «Союз 2.1а», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос». Еще один человек госпитализирован.

После падения блоков поисковые группы вместе с МЧС Казахстана сразу же приступили к работе. Из-за жары и сильного ветра в месте падения произошел степной пожар. Возгорание локализовано.

«По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО "НПО машиностроения". АО "НПО машиностроения" занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра. Роскосмос выражает соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в сообщении пресс-службы.

Еще один человек попал в больницу после пожара в Карагандинской области, вызванного падением частей ракеты-носителя, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов. «В 19.25 (16.25 мск) 14 июня 2017 года в центральный пункт пожарной связи отряда № 2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Талап о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 километров от города Жезказган», – сказал он.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу», – сообщил Иманкулов.

По его данным, погибший и пострадавший «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей». В ликвидации пожара был задействован 61 человек и 22 единицы техники.

Космический грузовик «Прогресс МС-06» запустили к МКС на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в среду. После отделения грузовика от третьей ступени ракеты-носителя специалисты главной группы управления полетом российского сегмента МКС приступят к управлению аппаратом. Корабль должен будет пристыковаться к служебному модулю «Звезда» 16 июня в 14.42 мск.

Кроме стандартных грузов — топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, — на борту корабля находятся наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета.

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Нина Гвоздкова