Строительство моста через Амур обсудили на российско-китайском ЭКСПО

Фото пресс-служба правительства Амурской области

На IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине представили проект строительства трансграничного моста через Амур. Во время обхода выставки на площадке по приглашению губернатора области побывал министр экономического развития РФ. Он возглавляет российскую делегацию на международном ЭКСПО.

«После продолжительных международных переговоров нам удалось воплотить проект в жизнь. Российские и китайские инвесторы учредили совместное предприятие и ведут строительство. Для развития предмостовой территории уже создана территория опережающего развития, зарезервированы земли, создаются все условия для привлечения новых инвесторов в регион. Имеются сложности в создании пограничного перехода для нормального функционирования моста», – сказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

Во время встречи было решено обсудить проблемные вопросы на федеральном уровне.

Также на экспозиции моста присутствовал начальник департамента транспорта провинции Хэйлунцзян. С ним были решены текущие вопросы строительства.

Как отметил руководитель совместной российско-китайской компании по строительству моста с китайской стороны Хо Юио, работы идут успешно. В проект уже вложено инвестиций на сумму порядка 240 миллионов юаней. Для реализации инвестиционных проектов в предмостовой зоне зарезервировано 36 гектаров земли, для инвесторов будет предоставлен ряд льгот.

В настоящее время сдан в эксплуатацию технологический мост через протоку Каникурганская, выполнен ряд работ по созданию причала на российском берегу реки Амур, построены административные и хозяйственные здания, выполняются работы по устройству свайного основания опор, установлен передвижной завод, вахтовый поселок. Планируемый срок ввода моста – декабрь 2019 года, сообщает правительство Амурской области.

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Екатерина PL