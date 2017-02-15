В ЕАО продолжают искать трехлетнюю девочку

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В Еврейской автономной области полиция, военные, поисково-спасательный отряд и волонтеры ищут трехлетнюю девочку. Надя Пыжова ушла из дома вечером 13 июня, до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщает сайт dvnovosti.ru. Органами отрабатываются все возможные версии, волонтерам удалось найти тапок пропавшей.

Девочка живет в поселке Соцгородок ЕАО. Она была под присмотром бабушки и дедушки, которые переборщили с горячительными напитками и не уследили за ребенком. Мать в это время находилась на рыбалке.

«... мама девочки ушла на рыбалку. Дочка решила пойти вслед за ней, однако в первый раз ее поймали и привезли обратно домой. Когда я уснул, девочка вновь ушла из дома, и после этого ее никто не видел», – рассказал дядя пропавшей девочки сотрудникам следственного комитета.

Удалось выяснить, что девочка проживала в неполной семье – отец утонул два года назад, мать воспитывает четырех детей. Вместе с ними проживают бабушки, дедушка и брат родительницы. Официально мать нигде не работает, по словам соседей, женщина выпивает и состоит на учете в органах опеки. Пособие по утрате кормильца она оформила сравнительно недавно. Фотографии пропавшей девочки у родственников в ЕАО не было. Снимок Надежды нашли только у родни в Якутии.

По словам местных жителей, Надя могла уйти гулять одна и далеко, она часто так делала. Девочка, как рассказывают соседи, была общительной. Она не посещала никакие дошкольные учреждения, плохо разговаривала.

На поиски Надежды отправились сотрудники полиции, ПСО «Амур-поиск», военные, кинологи, водолазы и волонтеры. Они несколько раз прочесали местность: лес и водоемы. Специально обученная собака, взяв след Надежды, потеряла его у колодца. Однако его обследование не дало результатов. По факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

«Люди не спят вторые сутки, рации садятся. Сейчас собираемся еще раз осмотреть лесополосу рядом с Волочаевкой. Там много луж и канав, картер. Надо осмотреть это место более детально», – рассказал один из добровольцев.

Мать пропавшей увезли на допрос с использованием детектора лжи. Во время обследования дома сотрудниками опеки не было обнаружено еды. Остальные трое детей были накормлены и увезены в больницу поселка Николаевка, их готовят к отправке в оздоровительный лагерь. Женщина требует вернуть ей ребятишек, заявляя о том, что допрос на полиграфе она прошла без проблем.

Тем временем правоохранители отрабатывают все возможные версии, среди которых: девочка попала в болото, утонула в карьере, ее похитили или приютили и так далее. Поиски пропавшей Надежды продолжаются. В водоемах работают водолазы, сотрудники полиции опрашивают местных жителей и жителей близлежащих сел, местность просматривают с помощью квадрокоптера с высоты, прочесывают пешком и на квадроциклах. Поиски дали первые результаты: был обнаружен тапок, похожий на тот, в котором девочка ушла из дома.

По сообщениям поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск», девочка была одета в розовую кофточку, серые штаны и красные тапочки. У ребенка светлые волосы. Спасатели просят делиться любой информацией, которая может помочь найти пропавшего ребенка.

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Нина Гвоздкова