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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: новый порядок применения контрольно-кассовой техники и как пережить развод

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: новый порядок применения контрольно-кассовой техники и как пережить развод

В пятницу, 16 июня, в утреннем интервью «Эха» ведущие Илья Кутырёв и Нино Кохреидзе расспросят представителей УФНС России по Амурской области главного государственного налогового инспектора контрольного отдела Галину Быстрову и начальника отдела работы с налогоплательщиками Татьяну Приезжих о новом порядке применения контрольно-кассовой техники.

В дневном эфире «Эха» выйдет очередной выпуск программы «Кабинет психолога». Тема – «Как пережить развод?». Гость программы – клинический психолог, член российской психотерапевтической ассоциации Ирина Дзюба. Ведущая Екатерина Кузьмина.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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