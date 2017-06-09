В Белогорске установили первое в области официальное дорожное зеркало

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Слепую зону переулка Томский в Белогорске обезопасили дорожным зеркалом. Устранить ограничение видимости участка дорожной сети из-за близкого расположения домов частного сектора поручил глава Белогорска Станислав Мелюков. Ранее обзорные дорожные зеркала в городе не применялись.

«Предварительно вопрос размера и места установки устройства проработан сотрудником ГИБДД. Диаметр отражателя дорожного зеркала с защитным козырьком составляет 0,8 метра, – рассказала начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева. – Сегодня его установили на стойку длиною в 4 метра с заглублением фундамента около метра. Стоимость оборудования с доставкой составила около 6,5 тысячи рублей».

В благовещенском ГИБДД отметили, что в областном центре пока что на дорогах нет официально установленных дорожных зеркал, хотя сами зеркала можно увидеть на парковках у торговых центров или частных территориях.

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#Белогорск

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Анастасия Болотина