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сегодня, 16:15 7

В Белогорске установили первое в области официальное дорожное зеркало

В Белогорске установили первое в области официальное дорожное зеркало
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Слепую зону переулка Томский в Белогорске обезопасили дорожным зеркалом. Устранить ограничение видимости участка дорожной сети из-за близкого расположения домов частного сектора поручил глава Белогорска Станислав Мелюков. Ранее обзорные дорожные зеркала в городе не применялись.

«Предварительно вопрос размера и места установки устройства проработан сотрудником ГИБДД. Диаметр отражателя дорожного зеркала с защитным козырьком составляет 0,8 метра, – рассказала начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева. – Сегодня его установили на стойку длиною в 4 метра с заглублением фундамента около метра. Стоимость оборудования с доставкой составила около 6,5 тысячи рублей».

В благовещенском ГИБДД отметили, что в областном центре пока что на дорогах нет официально установленных дорожных зеркал, хотя сами зеркала можно увидеть на парковках у торговых центров или частных территориях.

Просмотров всего: 814

#Белогорск

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    Очень полезная штука, таких участков, где пригодилось бы такое зеркало, на загородных трассах полно, но почему-то в России я такого дорожного зеркала нигде не встречал

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    DeamonX

    Очень полезная штука, таких участков, где пригодилось бы такое зеркало, на загородных трассах полно, но почему-то в России я такого дорожного зеркала нигде не встречал



    я в Сочи на серпантинах встречала

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    Найдутся и вандалы...

  • borer

    borer
    2 часа назад

    DeamonX

    Очень полезная штука, таких участков, где пригодилось бы такое зеркало, на загородных трассах полно, но почему-то в России я такого дорожного зеркала нигде не встречал



    Кто жил в СССР встречал.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А не случится потеря управления автомобилем вылупившись на это зеркало?

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    •••pajzii

    Найдутся и вандалы...



    Они уже готовятся.

  • oenesterov

    oenesterov
    9 минут назад

    не знаю как правильно воспринимать эту новость без комментария Труша С.

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