Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 2

Амурчанин продавал наркотики, находясь в СИЗО Благовещенска

Один из амурчан, находящихся в следственном изоляторе Благовещенска, наладил криминальный бизнес. Как пишет пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина сбывал героин в крупном размере. Теперь ему грозит длительное тюремное заключение.

В Белогорске полицейские задержали ранее судимого местного жителя, у которого при себе оказался героин массой 13,4 грамма и гашишное масло массой 0,88 грамма. Мужчину доставили в дежурную часть. Стражи порядка выяснили, что наркотики тот приобрел у амурчанина, находящегося в СИЗО Благовещенска.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Теперь продавцу «дури» грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Просмотров всего: 514

#закон #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Амуринфо те еще сороки... Зачем такое писать опираясь только на мнение одного подследственного и делать такой громкий заголовок.

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад



    в следственном изоляторе Благовещенска мужчина сбывал героин в крупном размере.



    В крупном размере... это как ? Килограммами? Возникает вопрос, а каким образом этот героин поставлялся сидельцу СИЗО, вроде охранияется Национальной гвардией... загадочно, аднака.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Гадалка убедила амурчанку отдать ей золотые украшения

Происшествия

Контрактника осудили за «побег» из военной части в Екатеринославке
Происшествия 2

Более полутонны рыбы без документов нашли на рынке ВДНХ в Благовещенске

Происшествия

Елене Коваленко собирают средства на реабилитацию в Израиле, клиники России ее не приняли