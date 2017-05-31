Амурчанин продавал наркотики, находясь в СИЗО Благовещенска

Один из амурчан, находящихся в следственном изоляторе Благовещенска, наладил криминальный бизнес. Как пишет пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина сбывал героин в крупном размере. Теперь ему грозит длительное тюремное заключение.

В Белогорске полицейские задержали ранее судимого местного жителя, у которого при себе оказался героин массой 13,4 грамма и гашишное масло массой 0,88 грамма. Мужчину доставили в дежурную часть. Стражи порядка выяснили, что наркотики тот приобрел у амурчанина, находящегося в СИЗО Благовещенска.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Теперь продавцу «дури» грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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Александр Авдеев