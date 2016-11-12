Дело о громком убийстве в центре Благовещенска направили в суд

Следователи Благовещенска завершили расследование уголовного дела об убийстве Максима Мараева у одного из ночных баров областного центра. Происшествие случилось в ноябре 2016 года ночью в районе перекрестка улиц Ленина и Шевченко. В убийстве обвиняется 25-летний местный житель.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с 11 на 12 ноября на улице мужчина вышел из белой иномарки с оружием и в упор, короткими очередями, расстрелял другого мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, там он скончался. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По версии следствия, обвиняемый 12 ноября 2016 года, находясь возле кафе, расположенного на пересечении улиц Ленина и Шевченко, в ходе словесной ссоры с другим 24-летним посетителем кафе взял в припаркованном рядом с кафе автомобиле гладкоствольный карабин «Сайга» и произвел из него шесть выстрелов в потерпевшего. В результате потерпевший от полученных травм скончался в лечебном учреждении.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления .

По неофициальной информации, погибший отдыхал в баре с друзьями, где заступился за девушку. Его противник кинулся в машину, достал из нее автоматическое оружие и начал стрелять в заступившегося. «Стрелял так, что чуть рука не отлетела, а потом по ногам давай стрелять», – сообщает человек, со слов товарищей погибшего. На видеозаписи видно погибшего, он стоит и разговаривает с мужчиной, который, видимо, является знакомым стрелявшего. Из белой иномарки выходит человек с оружием, подходит и стреляет в упор. После чего знакомый уводит его обратно к машине.

Информагенству стало известно, что ранили 24-летнего военнослужащего из Екатеринославки Максима Мараева. В областной клинической больнице ему в срочном порядке провели операцию, ампутировали руку. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался.

По Сети стали распространяться две ориентировки о розыске подозреваемого, вторая из них оказалась верной. Спустя почти двое суток после случившегося стрелявший в Максима Мараева сам пришел в полицию с оружием. Его признали вменяемым и заключили под стражу.

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Василий Кленин