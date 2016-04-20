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В Белогорске начали бороться с коноплей с помощью «Аристократа»

В Белогорске начали бороться с коноплей с помощью «Аристократа»
Фото: belogorck.ru

В четверг, 15 июня, в окрестностях села Низинное, входящего в состав городского округа Белогорска, начали обработку растущей здесь конопли гербицидами. В работах заняты сотрудники администрации Белогорска, управления по делам ГО и ЧС и полиции.

В этом году для уничтожения дикорастущей конопли приобрели системный гербицид «Аристократ». Этот препарат обладает высокой эффективностью, вызывает гибель как надземной, так и подземной частей наркосодержащих растений. Гербицид был приобретен за счет средств городского бюджета.

15 июня специалисты обработали очаг произрастания конопли площадью 4 гектара, сообщает пресс-служба администрации Белогорска. В дальнейшем работы будут продолжены.

Просмотров всего: 373

#Белогорск #природа

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Комментарии
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  • человек

    человек
    3 часа назад

    Губят природу химией, куда только Н.Калинина смотрит

  • Galileo

    Galileo
    3 часа назад

    Ничего святого

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