В Белогорске начали бороться с коноплей с помощью «Аристократа»

Фото: belogorck.ru

В четверг, 15 июня, в окрестностях села Низинное, входящего в состав городского округа Белогорска, начали обработку растущей здесь конопли гербицидами. В работах заняты сотрудники администрации Белогорска, управления по делам ГО и ЧС и полиции.

В этом году для уничтожения дикорастущей конопли приобрели системный гербицид «Аристократ». Этот препарат обладает высокой эффективностью, вызывает гибель как надземной, так и подземной частей наркосодержащих растений. Гербицид был приобретен за счет средств городского бюджета.

15 июня специалисты обработали очаг произрастания конопли площадью 4 гектара, сообщает пресс-служба администрации Белогорска. В дальнейшем работы будут продолжены.

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#Белогорск #природа

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Александр Авдеев