Умер народный артист СССР Алексей Баталов

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15 июня народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов умер в одной из московских больниц. Ему было 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».

В январе Алексей Баталов сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор артист не покидал больничные стены в течение почти пяти месяцев.

14 июня Алексей Владимирович почувствовал себя плохо. К нему в палату пришел священник и причастил его.

Как рассказал «КП» близкий друг актера Владимир Иванов, Алексей Владимирович умер тихо, во сне.

Алексей Баталов — легендарный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. С 1975 года Алексей Баталов преподавал во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.

Снимался в таких фильмах, как «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья», «Бег», «Три толстяка» и других. Самая известная роль актера — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

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Нина Гвоздкова