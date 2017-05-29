Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:47 10

Умер народный артист СССР Алексей Баталов

Умер народный артист СССР Алексей Баталов
Фото: ok.ru

15 июня народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов умер в одной из московских больниц. Ему было 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».

В январе Алексей Баталов сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор артист не покидал больничные стены в течение почти пяти месяцев.

14 июня Алексей Владимирович почувствовал себя плохо. К нему в палату пришел священник и причастил его.

Как рассказал «КП» близкий друг актера Владимир Иванов, Алексей Владимирович умер тихо, во сне.

Алексей Баталов — легендарный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. С 1975 года Алексей Баталов преподавал во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.

Снимался в таких фильмах, как «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья», «Бег», «Три толстяка» и других. Самая известная роль актера — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Просмотров всего: 1284

#кино #память

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • сибирячка

    сибирячка
    4 часа назад

    ой как же жаль!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Господи! Как жаль. Умница. Искренний и честный был человек. Царствие ему небесное и земля пухом.

  • Гагусик

    Гагусик
    4 часа назад

    Он же Гога, он же Жора...отличный был актёр,очень жаль! Ну уже возраст, дай бог каждому столько прожить!

  • Питерский

    Питерский
    4 часа назад

    Очень жаль

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    печально

  • Ольга г. Благовещенск

    Ольга г. Благовещенск
    3 часа назад

    Очень жаль, мужественный человек был. Мужчина с таким красивым одухотворенным лицом, на которое хотелось смотреть.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Все мы не вечны, но новости такого рода вызывают печаль!!!!! Легендарный человек, "..он же Гога..."

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Обычное лицо простого бесхитростного мужчины и после него неприятно смотреть на очень пройдошное лицо Путина

  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад

    алеха, ты ево портрет разверни, делоф-то, ну

  • Local

    Local
    3 часа назад

    Алеха. Ну вот какого ты своей политахренеей память Великого Актера пачкаешь?

    Помолчи свой рот!

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

15 июня: Всемирный день ветра и юбилей Бальмонта
В России и мире

Деми Мур потеряла передние зубы в результате «национального недуга»
Власть 40

Путин: государство никак не контролирует СМИ в России
В России и мире

В Сети опубликовано единственное видео «живого» боя Брюса Ли