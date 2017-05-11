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Большегрузы газовиков перестанут мешать жителям микрорайона Дубовка в Свободном

Большегрузы газовиков перестанут мешать жителям микрорайона Дубовка в Свободном
Фото: svidetel24.info

В министерстве транспорта и строительства Амурской области принято решение об изменении схемы движения большегрузов, принадлежащих газовикам, по микрорайону Дубовка Свободного. Теперь грузовики не будут ездить по Дубровскому шоссе в микрорайоне.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, это произошло после того, как жители Свободного пожаловались на большегрузы губернатору региона Александру Козлову.

Амур.инфо сообщало, что в мае жители Свободненского района жаловались на дороги, которые оказались разбиты большегрузами «Газпрома», задействованными в строительстве газопровода «Сила Сибири».

«(…) было принято решение изменить маршрут движения транспорта подрядных организаций ООО "Газпром трансгаз Томск" по дорогам поселка Дубовка с организацией движения по альтернативному пути. Изменение схемы исключит движение грузового транспорта через жилой микрорайон поселка», – говорит исполняющий обязанности министра транспорта и строительства области Валерий Ухов.

До 19 июня администрацией Свободного будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение тяжеловесного транспорта по Дубровскому шоссе на въезде в Дубовку.

Просмотров всего: 277

#Свободный #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Чаще бы губер встречался с жителями города Свободного и узнал бы "много нового". Только обязательно проанонсировать надо эту встречу, где люди напрямую бы могли спросить.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Вот вроде реальное фото, примерно месяц назад гуляло по соцсетям, лесовоз на теплотрассе

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад



    Kpoмe тoгo, внoвь гyбepнaтop ycлышaл o нeнaдлeжaщeй paбoтe yпpaвляющиx кoмпaний в Cвoбoднoм, o пpoдoлжaющeйcя пpoдaжe мyниципaльнoгo имyщecтвa зa бecцeнoк, peшeниe o кoтopoй былo пpинятo дeпyтaтaми нa пpoшлoй ceccии, и pяд дpyгиx oбpaщeний. Дoкyмeнты гyбepнaтop пpинял нa paccмoтpeниe. A иcпoлняющeмy oбязaннocти глaвы гopoдa Юpию Poмaнoвy нacтoятeльнo peкoмeндoвaнo пpиcтaльнee cлeдить зa пopядкoм в гopoдe и aктивнee paбoтaть c oбpaщeниями гpaждaн. Bepoятнo, в ближaйшee вpeмя Aлeкcaндp Koзлoв внoвь пoceтит Cвoбoдный в paмкax paбoты c выeздoм в paйoны, и пpoкoнтpoлиpyeт иcпoлнeниe cвoиx pacпopяжeний мecтнoй влacтью.



    Мэр новый, а старые проблемы решать некому?

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