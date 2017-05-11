Большегрузы газовиков перестанут мешать жителям микрорайона Дубовка в Свободном

Фото: svidetel24.info

В министерстве транспорта и строительства Амурской области принято решение об изменении схемы движения большегрузов, принадлежащих газовикам, по микрорайону Дубовка Свободного. Теперь грузовики не будут ездить по Дубровскому шоссе в микрорайоне.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, это произошло после того, как жители Свободного пожаловались на большегрузы губернатору региона Александру Козлову.

Амур.инфо сообщало, что в мае жители Свободненского района жаловались на дороги, которые оказались разбиты большегрузами «Газпрома», задействованными в строительстве газопровода «Сила Сибири».

«(…) было принято решение изменить маршрут движения транспорта подрядных организаций ООО "Газпром трансгаз Томск" по дорогам поселка Дубовка с организацией движения по альтернативному пути. Изменение схемы исключит движение грузового транспорта через жилой микрорайон поселка», – говорит исполняющий обязанности министра транспорта и строительства области Валерий Ухов.

До 19 июня администрацией Свободного будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение тяжеловесного транспорта по Дубровскому шоссе на въезде в Дубовку.

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#Свободный #строительство #транспорт

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Александр Авдеев