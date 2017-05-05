Пять редких журавлят появились на свет на станции реинтродукции Хинганского заповедника

Фото: khingan.ru

В Хинганском заповеднике вылупились все пять журавлят-искусственников. Станция реинтродукции пополнилась четырьмя особями японских журавлей и одним – даурским. Яйца для искусственной инкубации амурскому заповеднику передали Окский журавлиный питомник и зоопарк Ижевска.

Сотрудничество между Станцией реинтродукции и Окским журавлиным питомником началось в 1988 году. Сначала это были разовые передачи птиц для создания родительских пар на станции реинтродукции. С 2008 года Окский журавлиный питомник ежегодно передает оплодотворенные яйца для дальнейшего выведения и выращивания журавлей. С 2016 года к проекту по сохранению журавлей присоединился зоопарк Ижевска. С 2008 по 2016 годы из яиц, полученных от этих двух организаций, вырастили и выпустили в природу 27 журавлей.

В 2017 году сезон искусственной инкубации яиц на станции реинтродукции закончился 9 июня – вылупился самый младший журавленок. В результате искусственного инкубирования вылупились четыре птенца японского и один птенец даурского журавлей – последний – от местной пары, живущей на станции.

Для улучшения условий содержания маленьких журавлят приобрели новый брудер (аппарат для первоначального выращивания вылупившихся птенцов), при питомнике построена специальная вольера и теплое помещение.

Первые птенцы уже отправлены на летний стационар и осваивают новую территорию вокруг озера под постоянным наблюдением сотрудников. Вскоре и самые младшие птенчики пополнят детскую журавлиную компанию, сообщает сайт Хинганского заповедника.

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#животные #природа

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Василий Кленин