Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 0

Китайцы посадят картошку и разведут шелкопрядов на обратной стороне Луны

Китайцы посадят картошку и разведут шелкопрядов на обратной стороне Луны
Фото: gazetadaily.ru

Учёные из Китая хотят научиться выращивать картофель на Луне. Первые клубни планируют доставить туда в 2018 году, пишет Life. Судя по публикации в издании Chongqing Morning Post, герметично упакованный картофель поместят на автоматическую станцию «Чанъэ-4», которая должна совершить посадку на обратной стороне Луны.

Кроме картофеля, в капсуле будут и личинки шелкопряда, рассказал профессор Се Гэнсинь из Чунцинского университета. Цель эксперимента – выяснить, смогут ли насекомые и корнеплоды выжить на поверхности спутника, и как следствие, – сможет ли человеческая колония освоиться на другой планете. Картофель планируют выращивать в специальных контейнерах.

Вполне возможно, что на подобный опыт китайских учёных вдохновил фильм «Марсианин», где персонаж Мэтта Дэймона, чтобы выжить, научился выращивать картофель на поверхности Марса.

Просмотров всего: 113

#Китай #космос #наука

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Строительство моста через Амур обсудили на российско-китайском ЭКСПО
В России и мире

Ученые: предвестниками апокалипсиса могут стать вспышки на Солнце
Экономика

Амурская делегация приехала в Харбин на Российско-китайское ЭКСПО
Общество

15 июня: Всемирный день ветра и юбилей Бальмонта