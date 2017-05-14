Китайцы посадят картошку и разведут шелкопрядов на обратной стороне Луны

Фото: gazetadaily.ru

Учёные из Китая хотят научиться выращивать картофель на Луне. Первые клубни планируют доставить туда в 2018 году, пишет Life. Судя по публикации в издании Chongqing Morning Post, герметично упакованный картофель поместят на автоматическую станцию «Чанъэ-4», которая должна совершить посадку на обратной стороне Луны.

Кроме картофеля, в капсуле будут и личинки шелкопряда, рассказал профессор Се Гэнсинь из Чунцинского университета. Цель эксперимента – выяснить, смогут ли насекомые и корнеплоды выжить на поверхности спутника, и как следствие, – сможет ли человеческая колония освоиться на другой планете. Картофель планируют выращивать в специальных контейнерах.

Вполне возможно, что на подобный опыт китайских учёных вдохновил фильм «Марсианин», где персонаж Мэтта Дэймона, чтобы выжить, научился выращивать картофель на поверхности Марса.

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#Китай #космос #наука

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Нина Гвоздкова