Амурские хирурги начали уменьшать желудки худеющим

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области

Амурские хирурги готовятся к широкому внедрению нового для региона метода – бариатрии. Он заключается в уменьшении объема желудка, чтобы пациент мог похудеть.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, пока в регионе провели только одну подобную операцию по уменьшению желудка – в этом году. Пациентка, которой уменьшили желудок, уже похудела – на 50 килограммов.

«Суть бариатрической хирургии заключается в том, что из-за уменьшения объема желудка уменьшается объем принимаемой пищи, которая может быть съедена за один прием. Следовательно, уменьшается и всасываемость питательных веществ в тонком кишечнике, и человек худеет. Проблема избыточного веса сегодня как никогда актуальна, в том числе и для нашей области: среди амурчан все больше тучных, очень полных людей, которые никак не могут похудеть. Сегодня эту проблему можно решить хирургическим способом», – объясняет заместитель главврача Амурской областной клинической больницы по хирургии Евгений Брегадзе.

Как рассказал Евгений Юрьевич, бариатрическая хирургия в настоящее время является самым эффективным методом лечения тяжелой формы ожирения. Ее главное преимущество – гарантированное и необратимое снижение массы тела. Этот метод помогает тем, кто сам не в состоянии контролировать пищевое поведение, кто пришел в отчаяние от бесплодных попыток похудеть, кому противопоказаны физические нагрузки и так далее.

Практически все бариатрические операции делаются лапароскопическим путем, то есть без разреза – через проколы, под контролем миниатюрной оптической системы.

«Ближайшие к нам медицинские центры, где сегодня выполняются такие операции, находятся в Новосибирске, – сказал Евгений Брегадзе. – Но в течение последних лет и мы активно осваиваем новые технологии современной хирургии – лапароскопические, эндовидеохирургические, малоинвазивные, то есть малотравматичные для пациента. Приглашаем для проведения мастер-классов московских и новосибирских специалистов – лучших хирургов России. К тому же в больницу поступило необходимое для этого новое современное оборудование, инструменты, методики».

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области уточнили, что такие операции в Приамурье будут проводить на бесплатной основе.

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#здоровье

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Александр Авдеев