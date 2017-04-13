В Благовещенске начнут проводить свадебные регистрации вне стен ЗАГСа

Благовещенским молодоженам предлагают провести церемонию регистрации брака не в здании ЗАГСа. В городе в скором времени начнет работать дополнительный зал, он расположен в торговом центре «Острова» на территории «Старого города». 15 июня площадку осмотрели представители областного управления ЗАГС, договор о безвозмездной аренде помещения сейчас находится в стадии подписания.

«Летом увеличивается число бракосочетаний, мы регистрируем по 60 пар в день, при том, что допустимы 25 регистраций в день. Поэтому было решено открыть дополнительный зал. Мы долго выбирали место и остановились в итоге на "Старом городе". Нам было очень важно, чтобы обстановка была торжественной, и оформление данной площадки как раз подходит», – сказала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

Первые регистрации в новом зале планируют провести 7 июля. Зарегистрировать брак в этот день уже изъявили желание 54 пары благовещенцев, 8 июля – 24 пары. По области же в эти дни намерены вступить брак 162 пары. Всего в месяц в Амурской области регистрируется в среднем по 320 браков.

Если благовещенцам понравится дополнительный зал, он будет работать на постоянной основе. Пока же площадку арендуют только на летний период. Где провести торжество, будут выбирать сами молодожены, сообщает правительство Амурской области.

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#жизнь

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Екатерина PL