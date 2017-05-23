Тигры, львы и питоны в квартирах россиян могут попасть под запрет

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В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, запрещающий россиянам содержать дома львов, тигров, питонов и других опасных животных, а число собак и кошек в одной квартире могут ограничить, пишет «Российская газета». Под запрет не попадут черепахи, ящерицы, крысы, игуаны, шиншиллы.

Список животных, которые могут быть опасны для человека, определит правительство. Обычным гражданам под угрозой штрафных санкций содержать их будет запрещено.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова, «никто не хочет, чтобы по соседству проживал тигр или питон». Заниматься содержанием таких животных, считает он, должны профессиональные организации, прошедшие специальную процедуру лицензирования. Именно эта норма и прописана в законопроекте. Хотя там есть уточнение, что питомцы из запрещенного списка, приобретенные до 1 июня 2018 года, смогут остаться у хозяев до конца своих дней.

Отдельно правительство утвердит перечень собак потенциально опасной породы. В эту категорию могут попасть, к примеру, алабаи, доберманы, бультерьеры, бульдоги.

Выгул собак, включенных в такой список, без намордника и поводка предлагают запретить, за исключением случаев, когда питомец находится на огороженном участке, принадлежащем хозяину. Но и в такой ситуации перед входом на территорию о наличии четвероногого сторожа посторонним должна будет сообщать предупреждающая надпись.

В законопроекте также уточняется, что предельное число домашних животных в местах их содержания должно определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам. Это значит, что «кошачьи питомники» в отдельно взятых небольших квартирах могут исчезнуть.

В целом, если законопроект будет принят, в России появятся полноценные правила содержания животных, а чуть позже – и наказание за нарушение этих правил. В частности, по словам Владимира Панова, будет инициировано введение административной ответственности за жестокое обращение с животными, включая неподобающие условия их содержания.

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#животные #заксобрание #российская власть

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Нина Гвоздкова