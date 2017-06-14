В Благовещенске микроавтобус столкнул в кювет «лексус»
В Благовещенске случилось ДТП на улице Театральной между Школьной и Белогорской. Участники аварии – «лексус» и Toyota Lite Ace. В результате столкновения «лексус» оказался лежащим на боку в кювете.
Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», оба автомобиля двигались поТеатральной со стороны Школьной в сторону центра города – впереди ехал «лексус» за ним – микроавтобус. В какой-то момент «тойота» решила обогнать «лексус», но не успела – навстречу приближался встречный автомобиль.
Тогда водитель микроавтобуса решил вернуться в свою полосу, но сделал это неудачно, столкнув «лексус» с дороги. В аварии люди не пострадали. Автомобили получили незначительные повреждения.
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