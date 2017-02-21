Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 1

Суд отказался признавать «Салюты Амура» недобросовестными

Суд отказался признавать «Салюты Амура» недобросовестными
Фото: fishki.net

Арбитражный суд Амурской области отказался признать недействительным решение амурского УФАС об отказе включить ООО «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом суд просил Городской дом культуры, который остался недоволен новогодним фейерверком, прогремевшим в Благовещенске 31 декабря 2016 года. Этот фейерверк поставило ООО «Салюты Амура».

По итогам рассмотрения дела было установлено, что решение амурского УФАС соответствует требованиям закона о контрактной системе, а права заявителя принятым решением нарушены не были, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщало Амур.инфо, 21 февраля в областном антимонопольном управлении решался вопрос о включении фирмы «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. На этом настаивал Городской дом культуры. По мнению учреждения, новогодний фейерверк, прогремевший в Благовещенске 31 декабря 2016 года, который поставило ООО «Салюты Амура», не соответствовал условиям контракта между фирмой и ГДК. Так, зарядов запустили почти в три раза меньше, а запускали их реже, чем требовалось. Контракт был расторгнут ГДК. Тем не менее УФАС тогда отказало учреждению во включении «Салютов Амура» в реестр недобросовестных поставщиков.

После этого Городской дом культуры обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием признать решение УФАС недействительным. Его сочли «несоответствующим нормам закона Российской Федерации».

Просмотров всего: 280

#закон #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    47 минут назад

    Как эту фразу переварить: "После этого Городской дом культуры обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием признать решение УФАС недействительным. Его сочли «несоответствующим нормам закона Российской Федерации".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Благовещенка лишилась свободы за кражу парфюмерии и одежды из бутиков
В России и мире

Памфилова: Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах президента РФ
Власть

Первого замглавы Прогресса уволили за нарушение антикоррупционного законодательства

сегодня, 09:12
Происшествия 1

Минувшей ночью в Белогорске два раза сообщали об угрозе взрыва