Суд отказался признавать «Салюты Амура» недобросовестными

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Арбитражный суд Амурской области отказался признать недействительным решение амурского УФАС об отказе включить ООО «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом суд просил Городской дом культуры, который остался недоволен новогодним фейерверком, прогремевшим в Благовещенске 31 декабря 2016 года. Этот фейерверк поставило ООО «Салюты Амура».

По итогам рассмотрения дела было установлено, что решение амурского УФАС соответствует требованиям закона о контрактной системе, а права заявителя принятым решением нарушены не были, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщало Амур.инфо, 21 февраля в областном антимонопольном управлении решался вопрос о включении фирмы «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. На этом настаивал Городской дом культуры. По мнению учреждения, новогодний фейерверк, прогремевший в Благовещенске 31 декабря 2016 года, который поставило ООО «Салюты Амура», не соответствовал условиям контракта между фирмой и ГДК. Так, зарядов запустили почти в три раза меньше, а запускали их реже, чем требовалось. Контракт был расторгнут ГДК. Тем не менее УФАС тогда отказало учреждению во включении «Салютов Амура» в реестр недобросовестных поставщиков.

После этого Городской дом культуры обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием признать решение УФАС недействительным. Его сочли «несоответствующим нормам закона Российской Федерации».

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Александр Авдеев