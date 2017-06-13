Летняя жара и практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 16 июня

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В Амурской области 16 июня установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Днем в отдельных районах дождь будет сильным. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11-16 метров в секунду. Температура составит 29…34 градуса выше нуля, местами в дожде – плюс 22…27 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду. Термометры покажут 30…32 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL