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В Приамурье попал в ДТП междугородный автобус

В Приамурье попал в ДТП междугородный автобус
Фото: instagram.com/blag_dtp

В среду вечером, 14 июня, в Благовещенском районе междугородный автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Авария случилась в районе поворота на село Владимировку. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области, автобус следовал по маршруту Благовещенск – Белогорск, из областной столицы он выехал в 18:30. Транспорт перевозил 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Пока шло разбирательство по факту ДТП, людей увезли на другом автобусе.

Сведений о том, кто стал виновником аварии, пока нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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