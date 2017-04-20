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Пенсионеры станцевали для медиков в их профессиональный праздник

Пенсионеры станцевали для медиков в их профессиональный праздник

Возле хирургического корпуса Благовещенской городской больницы пенсионеры из Ассоциации пожилых людей станцевали несколько танцев под энергичные песни. Во флешмобе приняли участие 32 человека. Присоединились к танцующим и некоторые медицинские работники.

Необычный флешмоб для сотрудников хирургического корпуса стал сюрпризом. Такое мероприятие проводится впервые. Подарок ко Дню медицинского работника решил сделать председатель благовещенской Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов.

«Наша группа всегда принимает активное участие во многих городских мероприятиях. И, конечно, мы не смогли пропустить такой день, не воспользоваться шансом поздравить медицинских работников с их праздником. Также мы порадуем зрителей своим творчеством в пятницу на набережной реки Амур», – рассказал один из участников Анатолий Волков.

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#отдых #праздники

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