Площадь лесных пожаров в Приамурье в десятки раз больше, чем в остальном ДФО

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За сутки 15 июня на Дальнем Востоке лесные пожары охватили 1 650 гектаров. Почти весь сгоревший лес находится в Амурской области – 1 568 гектаров. В регионе возникли 18 природных пожаров, дальневосточные лесные службы ликвидировали 11 из них. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в ДФО 24 очага: 13 в Амурской области, 4 в Республике Саха (Якутия), по два в Хабаровском крае и Магаданской области, по одному в Камчатском и Приморском краях.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 1 650,5 гектара. Основная ее часть пришлась на Амурскую область – 1 568 гектара.

На тушении возгораний работали 335 человек, 44 единицы техники, три воздушных судна.

К утру четверга ликвидировано 11 пожаров. Продолжают действовать ещё 13: семь в Амурской области, три – в Республике Саха (Якутия), по одному – в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1 052 лесных пожара на площади 182,7 тысячи гектаров. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тысячи гектаров) и Амурскую область (33,7 тысячи). За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 950, но на значительно большей площади – 961 тысяча гектаров.

О возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

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#пожары #природа #происшествия

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Василий Кленин