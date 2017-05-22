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Ученые: предвестниками апокалипсиса могут стать вспышки на Солнце

Ученые: предвестниками апокалипсиса могут стать вспышки на Солнце
Фото: runews24.ru

Частые солнечные вспышки предвещают апокалипсис, заявили сотрудники Гарвардского университета. Причем принять меры против конца света невозможно, пишет RuNews24.ru.

При исследовании, ученые обнаружили, что на Солнце исчезают пятна. Это явление свидетельствует о снижении температуры звезды. Но дать объяснение таким изменениям специалисты пока не в состоянии.

По словам ученых, вспышки плазмы, которые происходят на Солнце, можно назвать причиной земных катаклизмов. Тот факт, что их совершенно невозможно предугадать, не дает возможности принять какие-либо меры.

По мнению американских ученых, если звезда остынет, то у Земли есть собственные дополнительные источники, которые не дадут мгновенно погибнуть всему живому.

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#космос #наука

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