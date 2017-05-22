Ученые: предвестниками апокалипсиса могут стать вспышки на Солнце
Частые солнечные вспышки предвещают апокалипсис, заявили сотрудники Гарвардского университета. Причем принять меры против конца света невозможно, пишет RuNews24.ru.
При исследовании, ученые обнаружили, что на Солнце исчезают пятна. Это явление свидетельствует о снижении температуры звезды. Но дать объяснение таким изменениям специалисты пока не в состоянии.
По словам ученых, вспышки плазмы, которые происходят на Солнце, можно назвать причиной земных катаклизмов. Тот факт, что их совершенно невозможно предугадать, не дает возможности принять какие-либо меры.
По мнению американских ученых, если звезда остынет, то у Земли есть собственные дополнительные источники, которые не дадут мгновенно погибнуть всему живому.
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