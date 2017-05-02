На Зейском водохранилище браконьеры столкнули в воду охотинспектора

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Глубокой ночью с 13 на 14 июня на Зейском водохранилище браконьеры совершили нападение на служащего амурского управления по охране животного мира и ООПТ. Инспекторы в ходе патрулирования обнаружили двух мужчин в лодке с тушей убитого изюбря и оружием. Встреча закончилась конфликтом.

Показать документы, дающие право охоты, граждане отказались, и в ходе разбирательств, желая избежать ответственности, один из нарушителей напал на инспектора, вытолкнув его из лодки в воду.

Пользуясь тем, что служащие управления отвлеклись, спасая коллегу, браконьеры пытались скрыться с места происшествия. Однако охотинспекторы смогли их задержать. Добравшись до берега, они вызвали наряд полиции.

В настоящий момент личности граждан установлены. Ведутся следственные действия. В отношении нарушителей будут возбуждены дела по факту нападения и неподчинения законным требованиям инспектора управления. По факту незаконной охоты и отстрела изюбря также ведется следствие, сообщает областное охотуправление.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в мае инспектор охотнадзора обнаружил двух лежащих в засаде мужчин в маскировочных костюмах и с оружием в руках. Когда сотрудник попытался проверить документы, один из мужчин набросился на него. Второй нарушитель в это время скрылся. Угрожая убийством, нападавший избил служащего управления. Личность обоих нарушителей была установлена. И это было уже второе подобное происшествие за май.

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#животные #природа #происшествия

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Василий Кленин