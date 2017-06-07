Редакция Амур.инфо подвела итоги рок-фотоконкурса

Конкурс фотографий в рок-стиле завершен, редакция Амур.инфо выбрала победителя, который получит два билета на концерт Ольги Кормухиной и Александра Белова.

Читатели сайта размещали фотографии в рок-стиле в комментариях к статье. Редакция выбрала победителя, им стал пользователь под ником kidman. К своей фотографии он добавил небольшую текстовую зарисовку:

– Папа, а кто такая Ольга Кормухина?

– Вот сходишь сегодня вечером со мной на концерт и узнаешь. А пока подпевай:

«Ты

тянешь руки в небеса,

Ты

вдруг услышишь голоса:

Потерпи ещё чуть-чу-у-ть,

Мы тебе укажем пу-у-у-у-у-уть... :)»

Сотрудник редакции свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

Рок-концерт Ольги Кормухиной с участием Алексея Белова «Индиго» состоится сегодня, 15 июня, в 19:00 на сцене ОКЦ.

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Анастасия Болотина