Благовещенка лишилась свободы за кражу парфюмерии и одежды из бутиков

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Благовещенский городской суд вынес приговор жительнице областного центра, которая воровала вещи из торговых центров. За кражу парфюмерии и одежды известных брендов горожанка лишилась свободы. Также девушке предстоит возместить весь причиненный ущерб.

Судом установлено, что в январе 2016 года благовещенка, проходя мимо торгового центра, расположенного по улице 50-летия Октября, решила что-нибудь украсть, чтобы в дальнейшем похищенное продать.

Зайдя в ТЦ, воспользовавшись тем, что рядом с ней никого нет и за ее действиями никто не наблюдает, она взяла с полки флакон в упаковочной коробке женской парфюмерной воды Armani mania стоимостью почти 3,5 тысячи рублей, который спрятала под куртку. После этого женщина подошла к другой полке и взяла еще один флакон в упаковочной коробке женской парфюмерной воды Lancome Tresor Midnight rose стоимостью порядка двух тысяч рублей, который также спрятала под куртку. Отойдя от стеллажа, она переложила два похищенных флакона в свою сумку. После этого снова подошла к стеллажу с парфюмерной водой, взяла с полки третий флакон в упаковочной коробке туалетной воды Lacoste Pour Homme стоимостью почти полторы тысячи, который также спрятала под куртку, после чего направилась к выходу из магазина, однако к ней подошел сотрудник охраны и попросил проследовать за ним в магазин.

Воровка вместе с ним прошла в подсобное помещение, где незаметно от окружающих сняла с двух флаконов парфюмерной воды Lancome Tresor Midnight rose и Lacoste Pour Homme упаковку и сложила их в свою сумку, затем стала снимать упаковку с флакона с парфюмерной воды Armani mania, но в этот момент ее действия были пресечены сотрудником магазина. После сотрудник охраны забрал у женщины парфюмерную воду Armani mania.

Тогда, воспользовавшись тем, что сотрудник магазина и охранник в какой-то момент отвернулись, преступница, удерживая при себе два флакона туалетной воды Lancome Trezor Midnight rose и Lacoste Pour Homme, выбежала из подсобного помещения и из магазина и хотела с места совершения преступления скрыться, однако была задержана сотрудником охраны.

Второе преступление женщина совершила в марте 2016 года. Она зашла в торговый центр, расположенный по улице Институтской, прошла в секцию по продаже женской одежды, где сняла с вешалки три женские пижамы общей стоимостью почти 4 тысячи рублей. Похищенное благовещенка спрятала в сумку и с места совершения преступления скрылась, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Затем в июне 2016 года горожанка зашла в торгово-развлекательный центр, расположенный по улице 50-летия Октября, прошла в парфюмерный магазин и взяла с витрины несколько флаконов. Среди украденного была туалетная мужская вода Salvatore Ferragamo Acqua Essenziale, два флакона женской туалетной воды Lancome Tresor In Love, два флакона туалетной воды Yves Saint Laurent, один флакон Nina Ricci Nina L'Elixir, два флакона тонального средства Maybelline Dream Satin Liquid Foundation.

Сложив похищенное в полиэтиленовый пакет, внутри которого была приклеена фольга, горожанка хотела с места совершения преступления скрыться, однако была задержана работником магазина. Общая стоимость товара, который она пыталась похитить, составила 17 тысяч 780 рублей.

В этом же месяце, женщина зашла в торгово-развлекательный центр, расположенный по улице Мухина, и взяла с витрины майку, джемпер, блузку и футболку. Общая стоимость товара – почти три тысячи рублей. Сложив похищенное в пакет с фольгой, она направилась к выходу из магазина, и хотела с места совершения преступления скрыться, но была задержана работником магазина.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступлений признала в полном объеме. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, по всем фактам преступлений суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимой и состояние здоровья ее матери, имеющей ряд хронических заболеваний.

Кроме того, по всем фактам преступлений в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признает явку с повинной и дачу показаний в ходе допроса об обстоятельствах совершенных преступлений, ранее неизвестных органам предварительного следствия. Помимо этого, в нескольких случаях преступница возместила причиненный от кражи ущерб.

В результате суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А также потребовал взыскать в пользу потерпевших еще не возмещенный ущерб, сообщает городской суд.

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Екатерина PL