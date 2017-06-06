Амурская делегация приехала в Харбин на Российско-китайское ЭКСПО

Фото: amurobl.ru

Делегация Амурской области участвует в IV выставке «Российско-китайское ЭКСПО», которая с 15 по 19 июня проходит в Харбине.Перед открытием выставки прошло несколько переговоров, также все приглашенные приняли участие в приветственном банкете и посетили гала-концерт.

«Российско-китайское ЭКСПО – это яркий символ партнерских доверительных отношений и стратегического сотрудничества между нашими странами», – отметил во вступительном слове министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Со стороны КНР приветственный банкет открыл заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин. В зале собрались все делегации, которые принимают участие в ЭКСПО.

В число делегатов от Приамурья вошли губернатор области Александр Козлов, заместитель председателя правительства Владислав Бакуменко, министр экономического развития Светлана Балова, министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко, мэр Благовещенска Валентина Калита, руководитель агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов и предприниматели области.

«Задачи амурской делегации – заключить новые договоры и решить проблемы, которые есть на сегодняшний день. Хочется отметить, что развитие наших отношений с Китаем идет хорошими темпами. Особенно это касается сельхозпродукции. За последние два года в девять раз увеличились объемы сельхозпоставок в КНР. И доля экспорта продукции сельского хозяйства на сегодняшний день занимает третье место после поставок электроэнергии и полезных ископаемых», – рассказал заместитель Владислав Бакуменко.

«Российско-китайское ЭКСПО проводится уже четвертый год подряд. И с каждым годом заключается всё больше договоров. Следовательно, растут объемы реализации амурской продукции», – отметил Александр Козлов.

В рамках ЭКСПО уже состоялись первые переговоры, а именно с мэром Харбина была достигнута договоренность о создании двух рабочих групп, которые приедут в Приамурье. Цель – найти точки соприкосновения для развития партнёрских отношений как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

В рамках ЭКСПО сельскому хозяйству будет посвящена еще не одна встреча. Так, губернатор области Александр Козлов встретится с делегацией корпорации «Кофко». Эта компания поставляет на рынок Китая 20 % сельхозпродукции. Ранее с корпорацией уже проводились переговоры, и ожидается, что встреча на полях ЭКСПО станет определяющей.

Также сельскому хозяйству будет посвящен российско-китайский агрофорум. Пройдут на площадках ЭКСПО и мероприятия инвестиционной направленности, и посвященные трансграничному торгово-экономическому сотрудничеству, и туризму, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Василий Кленин