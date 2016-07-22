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сегодня, 11:25 6

Велодорожку планируют продолжить до 31-го километра Новотроицкого шоссе

Велодорожку планируют продолжить до 31-го километра Новотроицкого шоссе
Фото: amurobl.ru

Велодорожку, которую строят в окрестностях Благовещенска, в перспективе собираются продолжить до 31-го километра Новотроицкого шоссе. Об этом в эфире программы «Простые вопросы» рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас велодорожка строится на участке от 3-го километра старого Новотроицкого шоссе до поворота к Моховой Пади (10-й километр Новотроицкого шоссе). Работы планируют завершить осенью 2017 года.

«На последней встрече губернатор Александр Александрович Козлов поручил нам проработать вопрос дальнейшего прохождения. Сейчас мы буквально на этой неделе организовываем встречу с представителями ГИБДД, пока у нас в планах продление дорожки до тридцать первого километра», – рассказал Александр Селин.

Как сообщалось ранее, после проведения в Благовещенске «Велоночи с Амур.инфо–2016» активисты встречались с губернатором Приамурья, обсуждая организацию велодорожек в областной столице. Сам Александр Козлов также участвовал в той «Велоночи».

Выпуск программы «Простые вопросы» с Александром Селиным можно посмотреть на сайте Амур.инфо.

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#отдых #строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    1 час назад

    А транспортный налог на велосипеды также введете?

  • full

    full
    1 час назад

    Вот научились бабки мыть - аж завидно. Неужели в конце никто не сядет?

  • sergey290684

    sergey290684
    1 час назад

    на какой хрен они за городом нужны? лучше бы в городе сделали.а то пункты проката по открывали а людям кататься не где

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    до 31-го мало . Надо до "Эвенкийской деревни"

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад



    ~~Сам Александр Козлов также участвовал в той «Велоночи».



    И даже фото Губера на велике есть? О_О

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    25 минут назад

    Зачем????? Зачем она там нужна?

    Сделайте велодорожку из микрашки в центр, желательно до набережной. И расстояние меньше и более актуально. Глядишь и пробок меньше будет. Опять бредовая инициатива властей.

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