Велодорожку планируют продолжить до 31-го километра Новотроицкого шоссе

Фото: amurobl.ru

Велодорожку, которую строят в окрестностях Благовещенска, в перспективе собираются продолжить до 31-го километра Новотроицкого шоссе. Об этом в эфире программы «Простые вопросы» рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас велодорожка строится на участке от 3-го километра старого Новотроицкого шоссе до поворота к Моховой Пади (10-й километр Новотроицкого шоссе). Работы планируют завершить осенью 2017 года.

«На последней встрече губернатор Александр Александрович Козлов поручил нам проработать вопрос дальнейшего прохождения. Сейчас мы буквально на этой неделе организовываем встречу с представителями ГИБДД, пока у нас в планах продление дорожки до тридцать первого километра», – рассказал Александр Селин.

Как сообщалось ранее, после проведения в Благовещенске «Велоночи с Амур.инфо–2016» активисты встречались с губернатором Приамурья, обсуждая организацию велодорожек в областной столице. Сам Александр Козлов также участвовал в той «Велоночи».

Выпуск программы «Простые вопросы» с Александром Селиным можно посмотреть на сайте Амур.инфо.

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Александр Авдеев