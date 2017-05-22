Рэпера Басту и группу «Грибы» не пустят в Одессу

Фото: Kazanfirst.ru

Украинская радикальная организация «Правый сектор» (запрещена в РФ) опубликовала черный список артистов и музыкантов, концерты которых являются «нежелательными» в Одессе, сообщают «Известия». Их имена опубликовал на своей странице в Facebook бывший глава одесского отделения организации Сергей Стерненко.

В список включены как украинские исполнители, которые выступают в России, так и российские музыканты, ездившие с концертами в Крым после его присоединения к России в 2014 году, сообщает телеканал «360».

Под угрозу срыва выступлений попали: рэпер Баста, Dj Smash, поэтесса Ах Астахова, хип-хоп исполнитель Антоха МС, группа «Каспийский Груз», проект украинского рэпера Потапа Mozgi, группа «Победа» с украинским солистом Андреем Архангельским, украинская группа «Время и стекло», киевская группа «Грибы» и музыкант группы 5'nizza, харьковчанин Сергей Бабкин.

Ранее украинские националисты сорвали концерты Светланы Лободы и пытались сорвать выступление народной артистки Украины Ирины Билык. Радикалы кидали в поклонников артистки яйцами и выкрикивали оскорбления. Тогда были задержаны несколько активистов, в том числе Сергей Стерненко.

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#концерты #Украина

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Нина Гвоздкова