Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 0

В селе Возжаевка пропал местный житель

В селе Возжаевка пропал местный житель

В Амурской области полиция разыскивает жителя села Возжаевка Белогорского района Юрия Александровича Усачева. В пятницу, 9 июня, мужчина 1969 года рождения уехал из дома на автомобиле Mazda Demio 1999 года выпуска, темно-зеленого цвета (номер В 209 СК 28 Rus). До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, имеется теменное облысение. Особые приметы: шрам после операции на животе с правой стороны, на пальцах левой руки – безымянном, среднем и мизинце – имеются татуировки в виде перстней.

На момент ухода был одет в ветровку черного цвета, джинсы синего цвета, футболку салатового цвета, кроссовки синего цвета, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, полиция просит незамедлительно сообщить по следующим телефонам: 02 (с мобильного телефона 102), 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

Просмотров всего: 611

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске микроавтобус столкнул в кювет «лексус»
Происшествия

В Приамурье попал в ДТП междугородный автобус
Происшествия 1

Площадь лесных пожаров в Приамурье в десятки раз больше, чем в остальном ДФО
Происшествия

На Зейском водохранилище браконьеры столкнули в воду охотинспектора