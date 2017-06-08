В селе Возжаевка пропал местный житель

В Амурской области полиция разыскивает жителя села Возжаевка Белогорского района Юрия Александровича Усачева. В пятницу, 9 июня, мужчина 1969 года рождения уехал из дома на автомобиле Mazda Demio 1999 года выпуска, темно-зеленого цвета (номер В 209 СК 28 Rus). До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, имеется теменное облысение. Особые приметы: шрам после операции на животе с правой стороны, на пальцах левой руки – безымянном, среднем и мизинце – имеются татуировки в виде перстней.

На момент ухода был одет в ветровку черного цвета, джинсы синего цвета, футболку салатового цвета, кроссовки синего цвета, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, полиция просит незамедлительно сообщить по следующим телефонам: 02 (с мобильного телефона 102), 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

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Василий Кленин