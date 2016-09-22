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сегодня, 10:40 0

Цена на бензин в России перешагнула 40 рублей

Цена на бензин в России перешагнула 40 рублей
Фото: deita.ru

В России литр бензина Аи-95 впервые стал стоить больше 40 рублей, об этом ИА Дейта сообщили в Минэнерго. Таким образом, средняя цена за одну неделю поднялась на 9 копеек. Литр бензина Аи-92 также подорожал до 37,35 рубля.

Стоимость летнего дизтоплива выросла на 8 копеек – до 28,17 рубля.

Больше всего Аи-95 подорожал на Урале, в Центральном округе и в Сибири.

Самый дорогой Аи-92 – в Сибирском округе. Здесь литр топлива за неделю вырос на 36 копеек. В Алтайском крае и Иркутской области цена на эту марку поднялась более чем на 50 копеек. Максимальный рост цен на топливо зафиксирован в Туве – сразу на 86 копеек.

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#транспорт #финансы #цены #экономика

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