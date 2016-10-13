Экс-благовещенка станцевала рок-н-ролл на программе «Давай поженимся»

14 июня в эфире Первого канала вышла программа «Давай поженимся», участницей которой стала бывшая благовещенка, ныне проживающая в Москве, Наталья Опарина. Съемки передачи состоялись еще в апреле, но телезрители смогли увидеть ее только спустя два месяца. Наталья стала одной из трех невест, которые пришли к жениху Александру.

43-летний жених оказался родом из Краснодара, по образованию повар, в настоящее время занимает должность руководителя отдела в рекламной компании. Как рассказали в начале программы, представляя жениха зрителю, Александр избегает общения с женщинами творческих профессий и не видит себя в браке с заумной женщиной. Женится на простой энергичной хохотушке с аппетитными формами, высокими скулами и голубыми глазами.

Наталья стала третьей невестой, с которой Александру предложили познакомиться. В самом начале экс-благовещенка подарила герою программы галстук, сказав, что хотела бы, чтобы он надел его на их свадьбу. Смысл этих слов был раскрыт позже – во время показа сюрприза для жениха.

Не оставила Наталья без внимания и ведущих, подарив им дальневосточный гречишный мед. Ведущим благовещенская невеста понравилась. Лариса Гузеева даже устроила «психологический сеанс» для Натальи. Бывшая амурчанка поделилась своими прошлыми отношениями, рассказав историю любви, случившуюся еще в те времена, когда она жила в Благовещенске.

Потом Наталья показала свой сюрприз для жениха. Жених, наряженный в подаренный галстук и стильный пиджак, и Наталья станцевали на сцене танец в стиле рок-н-ролл под взором «Элвиса Пресли», который в конце веселого действа в шутку объявил Александра и Наталью мужем и женой.

Сюрприз пришелся по нраву жениху, но его выбор пал на вторую невесту – Алену. Оказалось, что Алена сразу запала в душу Александру.

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#жизнь #СМИ

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Екатерина PL