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Амурский священник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве

Амурский священник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве

Священник из Приамурья Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии, записал очередной видеоролик в рамках своего проекта «12:21». Темой на этот раз стал митинг против коррупции, состоявшийся в Москве 12 июня.

Святослав Шевченко отметил, что ему многое не нравится во внутренней политике России, но перенос места проведения акции протеста в Москве с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу ему не нравится еще больше.

«Коррупция власти, говорите? Но, простите, чиновники ведь не с неба падают. Это плоть от плоти народной. Коррупционеры – это наши соседи по лестничной клетке. А может, и мы сами», – говорит священник.

Шевченко рассказывает, что всенародная коррупция начинается с малого: с покупки оценок в вузе, со взятки инспектору ГИБДД, с бутылки водки колхозному трактористу для распахивания своего участка и так далее.

«Если народ заслуживает президента Навального, то нечего пенять на зеркало», – отметил Святослав Шевченко.

По словам священника, большое заблуждение считать, что подростки глупее взрослых. Просто молодых проще «загнать на баррикады» в силу их психологии, а еще молодежь легка на подъем.

Шевченко пожелал молодежи иметь собственное мнение, а не «мыслить чужими лозунгами», учиться анализировать поступающую отовсюду информацию.

Как сообщало Амур.инфо, 12 июня в Москве и десятках городов страны прошла вторая за последние несколько месяцев акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции. «Народный сход» состоялся и в Благовещенске. Полиция задержала около 20 протестующих. Двое благовещенцев получили по 10 суток ареста за организацию протестной акции, 5 человек выплатят от 10 до 13 тысяч рублей штрафов за участие.

Просмотров всего: 976

#митинги #религия

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Поп – пиарщик.

  • ну вот

    ну вот
    3 часа назад



    но перенос места проведения акции протеста в Москве с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу ему не нравится еще больше.



    вот жеж,..и чо теперь делать?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    «Коррупция власти, говорите? Но, простите, чиновники ведь не с неба падают. Это плоть от плоти народной. Коррупционеры – это наши соседи по лестничной клетке. А может, и мы сами», – говорит священник.

    Может быть, может быть. И вы сами.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    У попа Шевченко, много ляпов.

    Он призывает молодежь образовываться, открывая двери своей сектантской, мракобесной избушки.

  • 55

    55
    3 часа назад

    В данной ситуации мракобес тут больше Навальный. Святослав высказал свою точку зрения и за это ему можно сказать молодец.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    В чём молодец?

    В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?..

    Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    "Амурский священник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве" , "Амурский дворник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве", "Амурский водопроводчик прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве". Оч важно мнение всех!

  • 55

    55
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.



    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.



  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    православие и церковь сегодня - слишком далеки друг от друга

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Прежде чем обвинять человека в коррупции, сам предоставь справку о доходах... хотя да, у попов черная касса... забыл.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    55
    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.



    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.





    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    У Шевченко нет "научной степени доктора богослова" недавно принятое на утверждение министром образования.

    Он говорит отсебятину.

    Ну а по поводу подписания приказа министром образования о внедрении института науки теологии не соответствует науке по причине того, что научность подтверждается экспериментально.

    Однако либерастский маразм министра образованияз ашкаливает здравый смысл

  • 55

    55
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    55

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.


    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.



    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?



    Знаю, что разумного там точно ни чего не было. Зомбированная шпана с продажным Навальным нахально прогулялась.



  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Как это глупо.

  • OT

    OT
    1 час назад

    55

    MbIcли вcлyx

    55

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.


    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.


    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?


    Знаю, что разумного там точно ни чего не было. Зомбированная шпана с продажным Навальным нахально прогулялась.



    Навального рано или поздно как Удальцова уберут или он сам скроется.А пока он не очень для Медведева и едро опасен. Вот удальцов тот опасен был потому,что он умело организовывал прямой митинг, а у Навального лишь ныне спонтанно стало проявлятся опасное для власти организаторское начало митинга под лозунглм антикоррупционного движения и именно отсюда начинается осчет давления на Навального Медведевской коррупции и ваше согласие на уничтожение ведущих дижения антикоррупции.

    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение? Что, очко жмется? Или считаете, что коррупция против коррупции пусть борется?

    Ведь гайки закручивают без каких-либо привилегий к вам лично

  • маджара

    маджара
    1 час назад

    Спаси бог!Всё по делу сказал Отче,молодыми манипулируют и используют как пожелают.Прежде чем осуждать всех и вся нужно начать себя.На майдане тоже с мирных митингов начиналось.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Паразит на теле общества



    ...сказал певец ртом

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.



    Ну у тебя то наверное лицо измоденного непосильным трудом, да? А кто ты, что полезного для общества от тебя? Певец ртом, судя по нику? В кабах пьяную публику веселишь за копейку малую? Достойно, чо. Звезда, епта

    alex 3

    "Амурский священник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве" , "Амурский дворник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве", "Амурский водопроводчик прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве". Оч важно мнение всех!



    Еще один, чье мнение более ценно, чем мнение Шевченко. И тоже личико такое изможденное. И тело прикрыто рубищем. Работники клавиатуры.



    Сергей вокалист , сегодня, 11:15

    У попа Шевченко, много ляпов. Он призывает молодежь образовываться, открывая двери своей сектантской, мракобесной избушки.



    Хомячок из секты свидетелей овального рассуждает о сектантстве? Ыыыыыы

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Возможно где-то и прав священник, но вот что касается бутылки в деревнях, то тут конечно перебор. Нужно знать менталитет деревенской жизни, где в отсутствие денег поллитра всегда считалась местной валютой, да и как знак благодарности пахарю например или ветеринару, которым если предложишь деньги, то не возьмут. И сама направленность видеоролика близорука и недальновидна. Дело тут вовсе не в коррупции как таковой, коррупция это только повод, причина гораздо глубже. Еще китайцы применили методику "промывки мозгов" в лагере американских военнопленных в Корейской войне 1950-53 г.г., где подготовленные американские солдаты, идейные патриоты сдавали друг друга и спустя некоторое время были ярыми противниками своей

  • 55

    55
    1 час назад

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



  • OT

    OT
    1 час назад

    маджара

    Спаси бог!Всё по делу сказал Отче,молодыми манипулируют и используют как пожелают.Прежде чем осуждать всех и вся нужно начать себя.На майдане тоже с мирных митингов начиналось.



    У нас Россия, а не майдан. Разницу не баламуть

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    своей страны. А все начиналось довольно таки просто и весьма эффективно. Им был задан простой вопрос: В чем несовершенна Америка и каковы ее слабые стороны? (любая система, государство, организация в чем-то несовершенна) Далее была только раскрутка через СМИ, выступления, агитации и т.д. Была сделана брешь в сознании и дело было только за временем ее расширения и углубления. Точно такая же картина и у нас происходит. В любом государстве, организации, при любой формации есть коррупция. Главная причина подобных митингов развал существующей системы и государства.

  • Asom

    Asom
    1 час назад



    Разницу не баламуть



    Взбаламутили алёхе его разницу, безобразники.

  • OT

    OT
    1 час назад

    55

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



    За взятки и вы очко смело подставили-бы? Чему угорать? Собственым недопониманием о неизбежном назревании и в молодежи чувства неправедности? Вы с чем не согласны созданием антикоррупционного движения, или с Навальным?Если сНавальным не согласны, дак вы возглавьте. Некому больше возглавить и приходится не выбирать

    Для вас выгодно уничтожить антикоррупционное движение в зародыше?

  • 55

    55
    1 час назад

    OT

    55

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



    За взятки и вы очко смело подставили-бы? Чему угорать? Собственым недопониманием о неизбежном назревании и в молодежи чувства неправедности? Вы с чем не согласны созданием антикоррупционного движения, или с Навальным?Если сНавальным не согласны, дак вы возглавьте. Некому больше возглавить и приходится не выбирать

    Для вас выгодно уничтожить антикоррупционное движение в зародыше?



    Смотрю утопический фанатизм прогрессирует. Хватит в фантазии верить. Мне коммунизма хватило, до которого ни когда не доживу.



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    55
    MbIcли вcлyx

    55

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.


    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.



    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?



    Знаю, что разумного там точно ни чего не было. Зомбированная шпана с продажным Навальным нахально прогулялась.





    То есть считаешь, что там только шпана была? Серьезно?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    55


    Мне коммунизма хватило, до которого ни когда не доживу.



    Да тебе что коммунизм, что капитализм, всё едино - власть-то любая от бога.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Демократия-это сменяемость людей у власти.Что у нас? Горби начудил-Боря подхватил,Вова замочил. ..дайте ему корону,а попы уже благословили!

  • 55

    55
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    55

    MbIcли вcлyx

    55

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.


    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.


    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?


    Знаю, что разумного там точно ни чего не было. Зомбированная шпана с продажным Навальным нахально прогулялась.



    То есть считаешь, что там только шпана была? Серьезно?



    Ну назовите по другому: зомбированные и фанатично верящие в антикоррупцию люди)



  • OT

    OT
    1 час назад

    55

    OT

    55

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



    За взятки и вы очко смело подставили-бы? Чему угорать? Собственым недопониманием о неизбежном назревании и в молодежи чувства неправедности? Вы с чем не согласны созданием антикоррупционного движения, или с Навальным?Если сНавальным не согласны, дак вы возглавьте. Некому больше возглавить и приходится не выбирать

    Для вас выгодно уничтожить антикоррупционное движение в зародыше?



    Смотрю утопический фанатизм прогрессирует. Хватит в фантазии верить. Мне коммунизма хватило, до которого ни когда не доживу.



    Ага теперь понятно. Вместо убеждений тупо фанатизировалсь в веру. В коммунизме вера ненужна и вы этого не заслуживаете еслиб верили в коммунизм.

    Против убеждения действует переубеждение, а против веры ничто недействует и если покорился например безысходности, то и туда ему дорога. А убеждение всегда ищет выход и не признает безысходности.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    55
    MbIcли вcлyx

    55

    MbIcли вcлyx

    55

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.


    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.


    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?


    Знаю, что разумного там точно ни чего не было. Зомбированная шпана с продажным Навальным нахально прогулялась.



    То есть считаешь, что там только шпана была? Серьезно?



    Ну назовите по другому: зомбированные и фанатично верящие в антикоррупцию люди)





    А вы себя, значит, зомбированным не считаете?

  • 55

    55
    1 час назад

    OT

    55

    OT

    55

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



    За взятки и вы очко смело подставили-бы? Чему угорать? Собственым недопониманием о неизбежном назревании и в молодежи чувства неправедности? Вы с чем не согласны созданием антикоррупционного движения, или с Навальным?Если сНавальным не согласны, дак вы возглавьте. Некому больше возглавить и приходится не выбирать

    Для вас выгодно уничтожить антикоррупционное движение в зародыше?



    Смотрю утопический фанатизм прогрессирует. Хватит в фантазии верить. Мне коммунизма хватило, до которого ни когда не доживу.



    Ага теперь понятно. Вместо убеждений тупо фанатизировалсь в веру. В коммунизме вера ненужна и вы этого не заслуживаете еслиб верили в коммунизм.

    Против убеждения действует переубеждение, а против веры ничто недействует и если покорился например безысходности, то и туда ему дорога. А убеждение всегда ищет выход и не признает безысходности.



    А есть еще и здравомыслие. Поэтому сочувствую.



  • OT

    OT
    1 час назад

    55

    OT

    55

    OT

    55

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



    За взятки и вы очко смело подставили-бы? Чему угорать? Собственым недопониманием о неизбежном назревании и в молодежи чувства неправедности? Вы с чем не согласны созданием антикоррупционного движения, или с Навальным?Если сНавальным не согласны, дак вы возглавьте. Некому больше возглавить и приходится не выбирать

    Для вас выгодно уничтожить антикоррупционное движение в зародыше?



    Смотрю утопический фанатизм прогрессирует. Хватит в фантазии верить. Мне коммунизма хватило, до которого ни когда не доживу.



    Ага теперь понятно. Вместо убеждений тупо фанатизировалсь в веру. В коммунизме вера ненужна и вы этого не заслуживаете еслиб верили в коммунизм.

    Против убеждения действует переубеждение, а против веры ничто недействует и если покорился например безысходности, то и туда ему дорога. А убеждение всегда ищет выход и не признает безысходности.



    А есть еще и здравомыслие. Поэтому сочувствую.



    Ну вот вы и противоречите себе. Я о здравомыслии и говорю. А что такое убеждение как не здравомыслие. Понятие убеждение просто обобщающее всякое здравое отношение.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    55

    А есть еще и здравомыслие. Поэтому сочувствую.



    Хочешь сказать, что ты тут один здравомыслящий? Сочувствую...

  • 55

    55
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    55

    MbIcли вcлyx

    55

    MbIcли вcлyx

    55

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.


    Молодец в том, что не боится открыто выражать свою разумную точку зрения. А вы видимо не православный человек, раз так негативно о служителях церкви высказываетесь. Нельзя так, вы же затрагиваете многих людей и особенно их чувства. Вот я не хочу едросне поборы платить, но православной церкви всегда денюжку дам.


    Так и 12 июня люди в России тоже не побоялись открыто выразить свою разумную точку зрения. Чем закончилось, знаете?


    Знаю, что разумного там точно ни чего не было. Зомбированная шпана с продажным Навальным нахально прогулялась.


    То есть считаешь, что там только шпана была? Серьезно?


    Ну назовите по другому: зомбированные и фанатично верящие в антикоррупцию люди)



    А вы себя, значит, зомбированным не считаете?



    Ну сами задумайтесь, разве можно поверить в эту антикоррупционную ахинею? Люди же нас везде окружают и всегда хотят иметь поблажки. Ну чисто человеческие инстинкты взять и все понятно станет. Всех же не запугаешь, а ресурсы ограничены...



  • 55

    55
    1 час назад

    OT

    55

    OT

    55

    OT

    55

    OT



    Тогда вы лично возглавите антикоррупционное движение?



    Я просто угораю от этой глупости. Как будто не люди взятки дают, а из космоса кто-то прилетает и какие привилегии за них получает. Ну явный идиотизм. Надо быть шизофреником, чтобы поверить в то, что от митинга или протеста что-то с коррупцией изменится. Хотя уверен, что из этой шпаны, якобы борющийся с коррупцией, кто-то обязательно коррупцией занимался, начиная с детского сада...



    За взятки и вы очко смело подставили-бы? Чему угорать? Собственым недопониманием о неизбежном назревании и в молодежи чувства неправедности? Вы с чем не согласны созданием антикоррупционного движения, или с Навальным?Если сНавальным не согласны, дак вы возглавьте. Некому больше возглавить и приходится не выбирать

    Для вас выгодно уничтожить антикоррупционное движение в зародыше?



    Смотрю утопический фанатизм прогрессирует. Хватит в фантазии верить. Мне коммунизма хватило, до которого ни когда не доживу.



    Ага теперь понятно. Вместо убеждений тупо фанатизировалсь в веру. В коммунизме вера ненужна и вы этого не заслуживаете еслиб верили в коммунизм.

    Против убеждения действует переубеждение, а против веры ничто недействует и если покорился например безысходности, то и туда ему дорога. А убеждение всегда ищет выход и не признает безысходности.



    А есть еще и здравомыслие. Поэтому сочувствую.



    Ну вот вы и противоречите себе. Я о здравомыслии и говорю. А что такое убеждение как не здравомыслие. Понятие убеждение просто обобщающее всякое здравое отношение.



    Это уже философия. Меня не надо убеждать, сам мыслить буду.



  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    55

    . Меня не надо убеждать, сам мыслить буду.



    А вот этого не надо - тебе положено изрекать библейские истины, ибо...

  • 55

    55
    58 минут назад

    Vlad2

    55

    . Меня не надо убеждать, сам мыслить буду.



    А вот этого не надо - тебе положено изрекать библейские истины, ибо...



    Вон она как по Навальному: самостоятельное мышление вредно)



  • Vlad2

    Vlad2
    52 минуты назад

    55

    Vlad2

    55

    . Меня не надо убеждать, сам мыслить буду.



    А вот этого не надо - тебе положено изрекать библейские истины, ибо...



    Вон она как по Навальному: самостоятельное мышление вредно)



    Нененеее... нинада кормой крутить и передергивать.

  • anschutka

    anschutka
    12 минут назад

    По-моему, тут прозвучала одна умная мысль, а именно



    По словам священника, большое заблуждение считать, что подростки глупее взрослых.



    Оправдывающим коррупцию тем, что она есть везде, хочу заметить, что воровство тоже есть везде и всегда, однако считается уголовным преступлением и осуждается большей частью общества.

  • Б-29

    Б-29
    11 минут назад

    Сергей вокалист

    В чём молодец? В том что отъевшийся боров, не работает и живёт за счёт других? В этом молодец?.. Паразит на теле общества, как и большинство попов в наш мракобесный век.

    Это смотря как интерпретировать аббревиатуру поп. Если поп - прах отцов предавший, то звучит как-то не очень. А если поп - пастух овец православных, то уже благозвучней. Но как-то не хочется стадом быть.

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