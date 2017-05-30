Амурский священник прокомментировал антикоррупционный митинг в Москве

Священник из Приамурья Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии, записал очередной видеоролик в рамках своего проекта «12:21». Темой на этот раз стал митинг против коррупции, состоявшийся в Москве 12 июня.

Святослав Шевченко отметил, что ему многое не нравится во внутренней политике России, но перенос места проведения акции протеста в Москве с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу ему не нравится еще больше.

«Коррупция власти, говорите? Но, простите, чиновники ведь не с неба падают. Это плоть от плоти народной. Коррупционеры – это наши соседи по лестничной клетке. А может, и мы сами», – говорит священник.

Шевченко рассказывает, что всенародная коррупция начинается с малого: с покупки оценок в вузе, со взятки инспектору ГИБДД, с бутылки водки колхозному трактористу для распахивания своего участка и так далее.

«Если народ заслуживает президента Навального, то нечего пенять на зеркало», – отметил Святослав Шевченко.

По словам священника, большое заблуждение считать, что подростки глупее взрослых. Просто молодых проще «загнать на баррикады» в силу их психологии, а еще молодежь легка на подъем.

Шевченко пожелал молодежи иметь собственное мнение, а не «мыслить чужими лозунгами», учиться анализировать поступающую отовсюду информацию.

Как сообщало Амур.инфо, 12 июня в Москве и десятках городов страны прошла вторая за последние несколько месяцев акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции. «Народный сход» состоялся и в Благовещенске. Полиция задержала около 20 протестующих. Двое благовещенцев получили по 10 суток ареста за организацию протестной акции, 5 человек выплатят от 10 до 13 тысяч рублей штрафов за участие.

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#митинги #религия

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Александр Авдеев