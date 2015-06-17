Вероника Сутункова полетит в Санкт-Петербург для продолжения лечения

Юная благовещенка Вероника Сутункова, страдающая ДЦП, сможет продолжить лечение. В 2015 году марафон «Крылья» помог ей собрать средства на обследование, но лечение требовалось продолжить. В 2017 году на Амур.инфо в рамках благотворительного марафона напомнили об этой девочке, и через несколько дней маме и ребенку выделили средства на то, чтобы полететь в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2015 году Вероника стала героиней телемарафона «Крылья», ей требовалось обследование. Около года ей поставили диагноз ДЦП. Чтобы пройти реабилитацию, нужно знать сопутствующие заболевания и назначить лечение по эпилепсии. Сделать это в Благовещенске не смогли. Веронику готовы были принять в хабаровском частном центре. Дорогу и обследование удалось оплатить благодаря телемарафону «Крылья».

Денег хватило и на поездку в Москву. Там Вероника прошла курс реабилитации. С помощью массажа и лечебной физкультуры удалось выпрямить ноги ребенку. А значит, дать шанс на то, что Вероника сможет ходить. Но после лечения нужно было сразу получить туторы – специальное ортопедическое приспособление для фиксирования конечностей. Закрепить полученный результат не получилось. Изделия выдали слишком поздно.

Уже в 2017 году в рамках благотворительного марафона «Крылья» рассказали о том, что мама Вероники готовит документы, чтобы по квоте пройти реабилитацию. Евгения Сутункова – вдова, воспитывает пятерых детей одна. Денег на новую реабилитацию не собирает. Пытается заработать самостоятельно дома. Всей семьей они делают торты и пирожные, мыло и скрабы на заказ. Выйти на работу вне дома Евгения не может. Все свое время она проводит с ребенком-инвалидом.

После того как прошел марафон «Крылья», Евгения Сутункова сообщила, что о ее дочери вспомнили и помогли.

«В Фонде социального страхования нам приобрели билеты на 11 число. Я уже их получила. Мы летим в Санкт-Петербург на получение аппарата. Больше полугода мы ждали этого, очередь подошла, нам немного ускорили этот процесс. Мы очень рады», – поделилась новостью мама Вероники.

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#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

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Василий Кленин