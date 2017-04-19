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Ученый-британец погиб под копытами коров

Ученый-британец погиб под копытами коров
Фото: www.rosbalt.ru

Стадо коров насмерть затоптало британского ученого и мультимиллионера Брайана Беллхауза, сообщает «Росбалт» со ссылкой на Independent. Трагедия произошла в понедельник.

80-летний Беллхауз гулял в окрестностях английского города Винчелси (графство Восточный Суссекс). В деревне Гестлинг рядом с церковью XI века на него набросилось стадо коров.

Люди в окрестностях услышали крики и вызвали медиков и полицию. Прилетевшие на вертолете врачи сделали мужчине искусственное дыхание и массаж сердца, но не смогли его спасти.

Беллхауз преподавал в Оксфордском университете. Он являлся одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая разрабатывала безыгольные инъекторы и производила вакцины от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron купила ее за 54,2 миллиона фунтов стерлингов.

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#происшествия

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