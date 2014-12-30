Памфилова: Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах президента РФ

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Возможность участия оппозиционера Алексея Навального в выборах президента России исключена. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, пишет «Российская газета». Причина в его судимости, пояснила она.

«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости, – пояснила Памфилова в эфире телеканала «Дождь». – Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству».

Глава ЦИК заметила, что вообще предпочитает не говорить о Навальном, потому что он является для нее «священной политической коровой», которую она старается не трогать. «Я в данном случае чиновник, я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов, и я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться и сейчас нет избирательной кампании и нет кандидатов никаких», – цитирует ТАСС главу ЦИК.

В 2014 году оппозиционер Навальный был осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение и растрата» по делу «Кировлеса». Наказание в соответствии с ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Алексея Навального приговорили к трём с половиной годам условно.

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#российская власть #суды

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Нина Гвоздкова