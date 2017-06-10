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В Бурейском районе сняли на видео горящий грузовик

В Бурейском районе сняли на видео горящий грузовик

В среду вечером, 14 июня, в Бурейском районе на трассе загорелся грузовик. Происходящее снял на видео случайный очевидец. Ролик появился в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, информация о происшествии поступила пожарным 14 июня в 21:47. На трассе Талакан – Новобурейский горел грузовик Shaanxi, груженный лесом. На момент прибытия пожарных подразделений открытым пламенем горела его кабина.

В результате огонь повредил кабину, передние колеса грузовика и лес, который он перевозил. В пресс-службе уточнили, что информации о пострадавших нет. В соцсетях пишут, что водитель жив, он успел выпрыгнуть из грузовика на ходу.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Просмотров всего: 629

#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    О! Я непосредственный участник тех событий! Этот пожар, пример интернациональной дружбы российских народов! Водилу лесовоза, армянина из Березовки, спас рыбак якут-молодой, здоровый, веселый парнишка ехавший на рыбалку на водохранилище. Водила лесовоза слегка пострадал. Пытались вызвать МЧС по номеру 112, но номер постоянно был занят! Дозвонились до людей Новобурейске,и только они вызвали МЧС. Короче до МЧС сложнее дозвонится чем по обычным номерам.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    якут молодец(хотя я не спросил, может он и бурят). Он оттащил водилу от горящего лесовоза посадил себе в машину и вывез на безопасное расстояние, потом уже начали взрываться баллоны. Нас остановил, ждали что бак взорвется, но он почему то не взорвался. Пожарка через час примерно приехала.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Главное, ребята, ставьте кнопки эра-глонасс. Тогда вам точно придут на помощь(нет)

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    MbIcли вcлyxГлавное, ребята, ставьте кнопки эра-глонасс. Тогда вам точно придут на помощь(нет)


    а вот мы тоже про них вспоминали. Интересно, что по обычным номерам звонки доступны, а на номер 112 -нет! Жаль, что я фото якута не сделал, не до этого было, якут-молодец!

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