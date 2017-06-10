В Бурейском районе сняли на видео горящий грузовик

В среду вечером, 14 июня, в Бурейском районе на трассе загорелся грузовик. Происходящее снял на видео случайный очевидец. Ролик появился в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, информация о происшествии поступила пожарным 14 июня в 21:47. На трассе Талакан – Новобурейский горел грузовик Shaanxi, груженный лесом. На момент прибытия пожарных подразделений открытым пламенем горела его кабина.

В результате огонь повредил кабину, передние колеса грузовика и лес, который он перевозил. В пресс-службе уточнили, что информации о пострадавших нет. В соцсетях пишут, что водитель жив, он успел выпрыгнуть из грузовика на ходу.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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Александр Авдеев