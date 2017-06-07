В ДВОКУ появилась уникальная полоса препятствий для подготовки снайперов

В ДВОКУ создали уникальную полосу препятствий для подготовки снайперов. Она включает основные препятствия по условиям международного армейского конкурса «Снайперский рубеж». Подготовка на этой полосе позволила команде училища занять второе место на всеармейских соревнованиях сильнейших снайперов Вооруженных сил страны, которые состоялись на прошедшей неделе.

Будущие офицеры уступили несколько секунд на «Снайперской эстафете» представителям Западного военного округа. Третье место у команды Восточного военного округа. Две снайперские пары курсантов ДВОКУ отобраны для выступления на международном этапе, который состоится в начале августа на полигоне «Гвардейский» в Казахстане.

При этом подготовка к конкурсу осуществлялась факультативно, так как в училище не готовит снайперов. Тренировки проводились в выходные дни и часы самоподготовки к занятиям. Разработка полосы препятствий и подготовку команды осуществляли преподаватели училища в рамках военно-научного общества.

Полоса включает в себя динамическую стену, стену с проломами, заграждения из колючей проволоки, ров и другое. На участках стрельбы установлены специальные мишени «Поппер» для стрельбы из пистолета, различные виды радиоуправляемых мишеней для стрельбы из снайперской винтовки и участок для метания гранат. Кроме того, есть отдельный участок для стрельбы по специальным летающим мишеням, имитирующим беспилотный летающий аппарат, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL