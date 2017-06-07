В Сковородинском районе полностью восстановили энергоснабжение

Фото: ura.ru

Во вторник, 13 июня, из-за грозы без света остались 8,5 тысячи человек в восьми населенных пунктах на севере Приамурья. Вечером в среду, 14 июня, примерно в 22:40 восстановительные работы по подключению электроэнергии были закончены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме, информирует пресс-служба областного управления МЧС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 июня в восьми населенных пунктах Амурской области без света остались 8,5 тысячи человек. По состоянию на 8:00 14 июня без электроснабжения оставались почти шесть тысяч амурчан.

Частичное аварийное отключение электроэнергии произошло из-за грозы. Пострадали восемь населенных пунктов: села Невер, Тахтамыгда и Талдан, поселки Ерофей, Уруша и Солнечный, станция Бам, город Сковородино, поселке Солнечный.

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#МЧС #происшествия #энергетика

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Василий Кленин