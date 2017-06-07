Автомобили смогут предсказывать сердечные приступы у водителей: обзор прессы

Фото: actualnews.org

Сколько опасных отходов произведено в России в прошлом году; какая страна лидирует в производстве подделок; какая защита создана в России для бомбардировщика Ту-160; какой вопрос задали бы благовещенцы Владимиру Путину – обзор прессы подготовлен ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня раскрывает военную тайну, рассказывая о создании для стратегического бомбардировщика Ту-160 защиты абсолютно от всех средств поражения. Радиоэлектронщики придумали такой комплекс обороны, который позволяет обнаружить вражеские силы ПВО (будь то самолеты-перехватчики, морские средства, ракеты дальнего действия или спутниковые системы) на расстоянии до нескольких сотен километров. И при угрозе атаки включается РЭБ. А что такое РЭБ – это и есть та самая военная тайна, о которой, как пишет Павел Андреевич, он не скажет, хоть пытать его будут, но о которой рассказывает «Российская газета».

Также в номере

Еще читатели узнают о том, что в прошлом году в стране произведено 236 тысяч тонн опасных отходов. А на спецобъекты утилизации попала только тысяча тонн. Произведя несложные подсчеты, можно задаться вопросом, куда делись 235 тысяч тонн свинца и цианидов.

Еще пишут о том, что Италия стала мировым лидером по производству подделок. Подделывают абсолютно все: спиртные напитки, кондитерские изделия, модные бренды и произведения искусства.

Но россиян подделками особо не удивить, поэтому, пробежав глазами по статье о подделках, стоит обратить внимание на заметку о похищении в Москве скрипки Страдивари. Скрипочку похитили, заменив, чтобы не заметили сразу, на качественную подделку. Как знать, может, подделка была сделана в той же Италии… Кстати, стоимость настоящей скрипки – не менее 50 миллионов рублей.

Вам статья

В «Известиях» автор обзора прочитал о том, что американские ученые занялись разработкой программы, позволяющей предсказывать сердечные приступы у водителей и своевременно останавливать транспортное средство во избежание аварии. Система датчиков зафиксирует критическое изменение кровяного давления водителя и частоту сердцебиения, после чего сигналы поступят в электронную начинку авто, а дальше – дело техники: аккуратная парковка, вызов скорой… Если пульс еще есть… Ожидается, что результаты труда ученых появятся к 2020 году.

Очень интересно

«Какой вопрос вы бы задали президенту Владимиру Путину?» – спрашивает «Амурская правда» нескольких своих читателей. Ответы показывают, что амурчане неравнодушны к проблемам Родины: кого-то волнуют дороги в Тамбовском районе, кого-то – платность анализов в поликлиниках и больницах. Есть такие, кто хотел бы спросить о низких пенсиях и зарплатах. А есть и интересующиеся личной жизнью президента – да и действительно, трудно одному: кто ж дома борщок сварит, пожалеет в случае неудачи какой государственной…

Но почему-то никто не пожелал спросить у президента о планах до 2024 года. И остальные последующие годы.

На посошок

Еще в «Амурке» рассказывается о необычных предложениях руки и сердца. К кому-то колечко прилетело на квадрокоптере. К кому-то подъехало на коньках на катке. Кому-то предложили пожениться на высоте более тысячи метров – на воздушном шаре. (Ну да, попробуй сказать: «Нет», когда за бортом, по сути, бездна!) Кого-то – после пяти лет отношений – порадовало обычное, в домашней обстановке предложение пожениться. Материал сподвигнет и вас на новые идеи.

И не пропустите материал «Зарядка для идеального лица» – в нем рассказывается о комплексе простых упражнений, возвращающем красоту и молодость. «Прочтите, при случае используйте по понедельникам», – советует обозреватель на посошок.

Просмотров всего: 131

#СМИ

распечатать

Нина Гвоздкова